Les incidents violents à Saskatoon inquiètent le directeur d’un centre pour les jeunes

À Saskatoon, le directeur général du centre pour les jeunes EGADZ, Don Meikle, s’inquiète de l’augmentation de crimes violents commis par des jeunes dans la ville. Il estime que trop d’adolescents perdent espoir et décident de se tourner vers la criminalité ou la consommation de drogues.

Il exprime ses inquiétudes après que deux adolescents de 12 et 13 ans ont été accusés mercredi de l'homicide involontaire d’un jeune 12 ans, dans l’est de Saskatoon.

Dans un communiqué, le Service de police de Saskatoon affirme qu’il s’agit du cinquième homicide de l’année 2024 dans la Ville des Ponts. En 2023, il y a eu 12 homicides au total, selon la police.

Selon Don Meikle, à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi, certains jeunes ne reconnaissent pas la valeur de la vie.

Aujourd’hui, il y a des jeunes qui pensent qu’il est acceptable de tuer des gens

M. Meikle considère également qu’il y a une quantité effrayante de drogues dures dans les rues de Saskatoon.

En 32 ans, je n'ai jamais vu autant de personnes en état de psychose , dit-il. Il ajoute qu’il n’a jamais vu des gens au comportement aussi imprévisible qu’en ce moment .

Il aimerait que le service de police municipal fasse plus d’efforts pour contrer la violence et le trafic de drogues. De plus, il croit que la mise en place de programmes ciblant des jeunes à risque permettrait de réduire la criminalité dans la ville.

La police de Saskatoon à la recherche de solutions

Le chef de police adjoint de Saskatoon, Cameron McBride, est préoccupé par la quantité d’homicides survenus dans la ville depuis le début de l’année.

La présence d’armes à feu, la consommation de drogue et les gangs de rue sont des facteurs qui contribuent au phénomène , explique-t-il.

Le chef de police adjoint de Saskatoon, Cameron McBride. (Photo d'archives)

Il affirme que le service de police met des ressources en place pour effectuer des enquêtes sur le trafic de stupéfiants et pour identifier des membres de la communauté à risque.

Il estime toutefois qu’il est difficile de développer des mesures spécifiques pour prévenir les homicides.

Avec les informations de Will McLernon