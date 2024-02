Du temps pluvieux et froid apportera un mélange de fortes pluies, de vents violents, et des températures en chute libre dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada a publié un communiqué météorologique spécial annonçant les précipitations attendues samedi. L’agence met en garde contre le risque d'inondation à cause de la neige et de la glace, mais à cause du sol gelé qui n'absorbe pas le ruissellement.

Les responsables de la municipalité régionale du Cap-Breton (CBRM) demandent aux propriétaires d'être vigilants en cas d'inondation.

Ouvrir en mode plein écran Les responsables des municipalités régionales du Cap-Breton et d’Halifax affirment que des équipes travaillent au nettoyage des drains pour se préparer aux fortes pluies. Mais certaines zones peuvent s’attendre à des inondations localisées. Photo : CBC / Craig Paisley

Les contours des bancs de neige et de la glace qui s'accumulent actuellement partout modifient un peu les choses et peuvent entraîner des inondations locales auxquelles on ne s’attendrait pas , indique Christina Lamey, responsable des communications pour la Municipalité régionale du Cap-Breton.

Elle prévient aussi que les fortes pluies, qui devraient tomber samedi, ne seront pas absorbées par le sol, ce qui rendra l’eau difficile à évacuer.

Les gens devraient s'inquiéter et surveiller leurs toits et la quantité de neige accumulée à certains endroits , dit-elle. Si la pluie devait arriver rapidement et s'accumuler, elle ne se contenterait peut-être pas de s'écouler.

Vendredi, les prévisions pour le Cap-Breton prévoient entre 30 et 50 millimètres de pluie, avec des rafales de 70 à 90 km/h. Puis les températures devraient chuter bien en dessous de zéro, ce qui pourrait créer encore plus de difficultés de drainage.

Les responsables municipaux de toute la Nouvelle-Écosse demandent aux gens de dégager les égouts pluviaux ou autres voies d'évacuation pour permettre à la pluie et à l'eau de fonte d’évacuer leurs propriétés.

Des préoccupations similaires existent dans la municipalité régionale d'Halifax, en particulier dans les zones de la ville qui ont connu d'autres inondations.

Ouvrir en mode plein écran De fortes pluies en janvier 2019 ont provoqué des inondations localisées sur les routes, y compris cette rue d'Halifax illustrée sur cette photo d'archives. Photo : CBC/Craig Paisley

Les responsables affirment que des équipes préparent les routes à la baisse des températures, mais informent les résidents que cela peut prendre un certain temps après le gel avant que la circulation soit sécuritaire.

Cette fois-ci, la préoccupation est la formation de glace après la pluie , indique Ryan Nearing, responsable des affaires publiques de la capitale. Les équipes municipales seront actives tout au long du week-end, notamment en appliquant du sel avant la formation de glace.

Février a été un mois difficile pour le déneigement à Halifax et Ryan Nearing explique qu’Halifax est sur le point de dépasser son budget.

Nous avons dépensé environ 70 % de notre budget, qui doit couvrir le déneigement jusqu'à la fin mars 2024 , dit-il.

Ryan Nearing et Christina Lamey demandent aux résidents de téléphoner au 311 s'ils ont des inquiétudes concernant des puisards bouchés dans leurs communautés.

Avec les informations de Matthew Moore de CBC