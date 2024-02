Les chefs de l'opposition affirment que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a « fait reculer la culture politique » en permettant des contrats sans appel d'offres et un manque de transparence dans son travail pour résoudre les problèmes du système de santé.

L'application YourHealthNS a été développée sans permettre aux entreprises de rivaliser pour le travail.

Le ministre responsable se dit déterminé à resserrer le processus, sans toutefois s'excuser d'essayer d'aller plus vite pour améliorer les soins de santé.

La vérificatrice générale Kim Adair a publié un rapport plus tôt ce mois-ci dénonçant la transaction très inhabituelle utilisée par le gouvernement pour acheter un hôtel inachevé dans le but de le convertir en établissement de soins aux patients.

Ouvrir en mode plein écran La vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse, Kim Adair, à Halifax, le 13 février 2024. Photo : (Paul Porier/CBC)

Entre autres choses, elle a découvert que la province avait dépensé 81 millions $ sur des contrats sans appel d'offres. Le rapport a également révélé, pour la première fois, que Santé Nouvelle-Écosse a versé 18 millions $ en honoraires à la société de conseil mondiale EY pour ses travaux depuis 2020.

AllNovaScotia.com a rapporté cette semaine qu'une partie de cet argent avait été consacrée au développement de YouthHealthNS, une nouvelle application dévoilée par la province en novembre. La province a dépensé plus de 12 millions $ pour l'application et le site d'information a dévoilé que le travail avait été effectué sans appel d'offres.

L'application est une bonne chose, beaucoup de gens l'utilisent , se défend le premier ministre Tim Houston.

Je suis convaincu que c'est une bonne chose pour les Néo-Écossais.

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral Zach Churchill dit que l'équipe des progressistes-conservateurs au pouvoir semble être de la vieille école. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Le chef libéral n’est pas d’accord.

Il affirme que la crise des soins de santé dans la province s'aggrave, malgré les milliards de dollars dépensés par les conservateurs depuis leur arrivée au pouvoir en 2021.

Il note que la liste des personnes qui ont besoin d'un médecin et les temps d'attente pour les procédures ont augmenté et que le système d'ambulance de la province continue d'être dépassé.

Je pense que ces gars-là sont des conservateurs de la vieille école , déclare Zach Churchill.

Ils aident leurs amis, ils ne se soucient pas des appels d'offres.

Ouvrir en mode plein écran La chef du NPD, Claudia Chender, affirme que le premier ministre en avait beaucoup à dire sur l'importance de la transparence lorsqu'il était dans l'opposition, mais que cela semble avoir changé depuis qu'il a formé le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

La chef du NPD, Claudia Chender, pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le gouvernement obtient la meilleure offre possible sur les contrats lorsqu'il ne suit pas le protocole d'approvisionnement approprié et que les contrats sont gardés secrets.

Il y a une raison pour laquelle nous avons ces processus comme les appels d'offres et les marchés publics au sein du gouvernement , dit-elle.

Et personne n'en a parlé avec autant d'articulation et de force que Tim Houston, lorsqu’il était dans l'opposition. Maintenant, il ne semble plus s'en soucier.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Tim Houston affirme qu'il se concentre sur la valeur pour les patients, et non sur les manières d’en avoir pour son argent. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Tim Houston rappelle que le développement de l’ unité de soins de transition créera 68 lits qui pourront être occupés par des personnes qui autrement occuperaient des lits d'hôpital. Il explique que l'approche du gouvernement permettra au bâtiment d'être prêt deux ans plus vite que s'il avait été construit à partir de zéro.

Il défend aussi l’application, qui vise à aider les gens à naviguer dans le système de santé, notamment en trouvant la clinique disponible la plus proche et en réservant des tests.

Le premier ministre assure avoir un grand respect pour la vérificatrice générale , mais il constate que son rapport est axé sur l'optimisation des ressources, or Tim Houston dit vouloir se concentrer sur la valeur pour les patients .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de Service Nouvelle-Écosse, Colton LeBlanc, affirme que son gouvernement a accepté les recommandations de la vérificatrice générale et qu'elles seront intégrées aux politiques provinciales d'approvisionnement. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Le ministre de Service Nouvelle-Écosse, Colton LeBlanc, n'a pas pu dire s'il existe d'autres contrats secrets qui n'ont pas encore été divulgués, comme l'accord avec EY.

Un porte-parole de Santé Nouvelle-Écosse explique qu’EY a été embauché pour la première fois durant la pandémie en 2020 pour sécuriser et distribuer des équipements de protection. Il existe des dispositions en cas d'état d'urgence qui permettent aux organismes gouvernementaux de contourner les documents de passation de marchés alternatifs dans le but d'accélérer le processus.

Mais la vérificatrice générale a constaté que l’autorité sanitaire avait ensuite ajouté d'autres travaux à l'accord avec EY, notamment des services associés à l'achat et au développement en cours de l'hôtel inachevé. Ce qui, selon la vérificatrice générale, ne suit pas la procédure appropriée.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC