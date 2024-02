Le député libéral de Nickel Belt, Marc Serré, était accompagné de la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, jeudi, pour l’annonce d’un financement de plus de 560 000 $ au Collège Boréal pour des travaux qui ont déjà eu lieu à son campus du Nipissing.

La transformation des installations du Campus du Nipissing est une étape cruciale pour accroître notre visibilité et notre attractivité auprès des étudiants du secondaire. En offrant des espaces modernes et inspirants, nous aspirons à devenir un choix incontournable pour les futurs étudiants , indique le député Serré dans un communiqué.

Les locaux du campus du Nipissing se trouvent dans l’École Franco-Cité à Sturgeon Falls et des rénovations ont été effectuées à l’intérieur et à l’extérieur.

Les améliorations intérieures comprennent la rénovation des zones d’accueil, l’ajout de bureaux pour le personnel, le déplacement des salles de projection vidéo et des salles d’enseignement et l’aménagement d’un espace de travail informatique et d’un entrepôt.

La rénovation extérieure a été concentrée sur la façade de l’édifice.

Au-delà d’une offre de programmes, de nombreux services incluant la formation continue, le perfectionnement pour adultes, la formation en entreprise et des services d’emplois, sont désormais regroupés sous un même toit, dans notre campus du Nipissing entièrement rénové , indique le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, dans un communiqué.

Le Collège Boréal est locataire depuis 27 ans dans l’école Franco-Cité.

Le financement fédéral est octroyé en partie par le Programme d’appui aux langues officielles.