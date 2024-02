Crabe : T.-N.-L. ne veut pas moderniser la loi encadrant la négociation des prix

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador ferme la porte à la modernisation de la loi encadrant l’industrie des pêches et la négociation du prix du crabe des neiges.

Le FFAW-Unifor, le syndicat provincial des pêcheurs, avait demandé une telle révision à la suite d’un jugement qui l’oblige à dédommager les transformateurs de l’île pour avoir participé à une grève illégale , le printemps dernier.

En avril et en mai derniers, les crabiers, insatisfaits du prix offert pour leurs prises, sont restés à quai pendant environ six semaines, une décision qui a bouleversé la pêche la plus lucrative de la province.

Personne ne veut que la saison soit retardée , a affirmé jeudi le premier ministre, Andrew Furey, jeudi en mêlée de presse. Il faut s’asseoir ensemble et négocier. Légiférer devrait être le dernier recours.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, devant la Chmabre d'assemblée, à Saint-Jean, en novembre dernier. (Photo d'archives)

L’arbitre, David Orsborn, a tranché le 7 février que le report de la saison représentait une violation de la convention collective des pêcheurs. L’ex-juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador doit toujours décider de l’ampleur des dommages à verser à l’Association of Seafood Producers (ASP), l’association commerciale représentant les transformateurs.

Chute des prix en 2023

Après avoir obtenu un prix record au début de la saison 2022 (7,60 $ la livre), la demande et le prix du crabe des neiges ont dégringolé en 2023. Au début de la saison, un panel chargé d’établir les prix a décidé que les crabiers allaient recevoir seulement 2,20 $ la livre pour leurs prises.

Des semaines de manifestations ont suivi. Des pêcheurs ont même bloqué l’accès au chantier du projet pétrolier West White Rose, mais les pêcheurs ont finalement jeté l’éponge.

Greg Pretty est président du syndicat FFAW-Unifor, qui représente les pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador. (Photo d'archives)

Pêcheurs et transformateurs s’entendent pour dire que le système actuel pour établir le prix du crabe ne plaît à personne. L’ ASP et le FFAW -Unifor négocient actuellement une nouvelle formule pour établir les prix à l’avenir.

Greg Pretty, le président du FFAW -Unifor, n’a pas accordé d’entrevue à CBC /Radio-Canada sur la décision de l’arbitre. Il a dit mercredi dans un communiqué qu’il fallait moderniser la loi actuelle encadrant l’établissement des prix.

Malheureusement, les pêcheurs se sont sentis obligés d'agir, mais la loi actuelle, qui est obsolète, interdit aux pêcheurs d’aller en grève et au syndicat d'autoriser ou de déclarer une cessation des relations commerciales [avec les transformateurs] , a-t-il écrit.

Avec des informations de Kyle Mooney