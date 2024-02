Des emplois pour toutes les infirmières, dit le ministre… si elles sont flexibles

Chloe George et Hayley Cheeseman auront bientôt leur diplôme d’infirmière en main et entreront sur le marché du travail. Avec tout le débat sur la pénurie d’infirmières et l’utilisation des agences privées, elles ne croyaient pas avoir de difficulté à dénicher un poste dans le système public.

Mais tout ce qui leur a été offert est un contrat temporaire à Saint-Jean.

C’est dommage, on n’était pas préparées à ça , indique Chloe George.

Selon une enquête du Globe and Mail, la province a payé 35,6 millions de dollars en quelques mois pour faire venir des infirmières de l’extérieur par l'entremise d’agences privées. Le premier ministre a déclaré qu’une enquête serait lancée sur l’utilisation des fonds publics à cet effet.

Des emplois pour tous

Le ministre de la Santé Tom Osborne a déclaré qu’il existait un emploi à temps plein pour toutes les infirmières de la province, mais que les étudiantes doivent limiter leurs attentes, puisque ces emplois ne sont pas nécessairement dans l’unité ou dans la ville de leur choix.

Vous ne pouvez pas obtenir un diplôme et dire : "je veux cet emploi à cet endroit" , a-t-il dit.

Les postes sont attribués selon l’ancienneté et l’expérience.

Il ajoute que dans la capitale, les besoins sont surtout criants dans les unités de médecine et de chirurgie.

Hayley Cheeseman affirme avoir questionné ses camarades de classe et avoir constaté que sur une centaine de candidates à la profession, seulement le quart avaient une offre de poste permanent.

La vice-présidente des ressources humaines de la régie de la santé N.-L. Health Services, Debbie Molloy, ajoute que des séances d’informations seront offertes aux étudiantes pour les informer des occasions d’emploi.

On espère qu’elles acceptent quelque chose qui pourrait les sortir de leur zone de confort , dit-elle.

Elle pointe vers des bonis d’embauche en région éloignée qui peuvent atteindre 24 000 $ et même 40 000 $ au Labrador.

Selon le ministre, il y a 219 infirmières qui terminent leur parcours scolaire dans trois institutions postsecondaires. En tout, 168 ont accepté un poste à temps plein.

Avec des informations de CBC