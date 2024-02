L'organisme La Débrouille de Rimouski, qui vient en aide aux personnes victimes de violence entre partenaires intimes, se dit consterné par les propos du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, concernant les femmes trans.

Plus tôt cette semaine lors d'un point de presse en Ontario, Pierre Poilièvre a affirmé que les espaces réservés aux femmes devraient être exclusivement réservés aux femmes et non aux hommes biologiques , et ce, même si leur identité de genre est féminine.

Il répondait ainsi à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il allait légiférer pour interdire aux femmes trans les espaces réservés aux femmes comme les prisons, les refuges et les sports féminins.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti conservateur du Canada croit que les toilettes des femmes devraient être réservées aux « hommes biologiques », même si leur identité de genre est féminine. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

En suivant cette logique, les femmes trans pourraient se retrouver exclues des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violence entre partenaires intimes, déplore l'intervenant·e en pratiques inclusives - volet diversité sexuelle et de genre à La Débrouille, Beck G. Laflamme.

Iel ajoute que cette façon de voir les choses pourrait avoir de graves conséquences pour les femmes trans.

On parle d'un risque accru d'homicide en contexte conjugal. Quand les victimes nous appellent, c'est pour venir se mettre en sécurité, se réfugier. Interdire cet espace-là, c'est les mettre encore plus en danger.

Le chef conservateur n'a toutefois pas précisé s'il présenterait un projet de loi en ce sens, puisqu'il s'agit d'espaces qui sont pour la plupart de juridiction provinciale ou municipale.

Publicité

Beck G. Laflamme rappelle toutefois que ce type de discours est absolument inquiétant et expose les personnes trans à encore plus de discrimination.

Iel consent que la présence de femmes trans peut parfois rendre certaines personnes mal à l'aise dans les maisons d'hébergement, mais iel ajoute qu'en prenant le temps de discuter et d'expliquer, ce malaise, qui est souvent relié à la peur, est rapidement dissipé.

Quand il y a des résistances de la part d'autres femmes, on prend simplement le temps d'expliquer que les femmes trans sont des femmes au même titre qu'elles. Même s'il y a des différences entre chaque victime qu'on accueille, l'idée est de favoriser le vivre-ensemble et de respecter les droits de chacune d'entre elles , précise-t-iel.

L'organisme Hébergement femmes Canada et le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes ont également fait des sorties en ce sens et exigent des excuses de la part de Pierre Poilièvre.

L'automne dernier, lors d'un congrès du Parti conservateur du Canada, ses membres ont adopté une résolution qui visait à restreindre l'accès aux toilettes, vestiaires, refuges et prisons pour femmes exclusivement aux personnes de sexe féminin , afin d'assurer leur sécurité . Plus de 86,6 % des membres conservateurs avaient voté en faveur.