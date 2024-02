La filiale de Woodbridge de la Légion royale canadienne a été fermée par l'organisme national pour une raison inhabituelle : elle a été infiltrée par des membres de bandes de motards.

La décision de l'exécutif national de la Légion a été communiquée dans une lettre adressée aux membres de la filiale 414, également connue sous le nom de filiale Mackenzie, datée du 12 février.

C'est avec une grande tristesse que je vous informe que la charte de la filiale Mackenzie de la Légion royale canadienne, direction provinciale de l'Ontario, a été révoquée en raison de l'association manifeste de la filiale avec des groupes de motards , indique la lettre, signée par le président provincial de la Légion, Derek Moore.

Le port ostensible des couleurs d'un club de motards lors d'activités et dans les locaux de la Légion est contraire aux articles de foi de la Légion et manque de respect envers les sacrifices consentis par nos anciens combattants , indique également lettre.

La lettre suggère que les membres se joignent à des filiales voisines de la Légion.

Pam Sweeny, directrice générale de la direction de l'Ontario de la Légion, n'a pas voulu parler de la situation à CBC , mais a précisé que c'est la première fois que des membres d'un gang de motards se retrouvent sur la liste des membres d'une filiale de la Légion.

Ce n'est toutefois pas la première fois que la filiale fait les manchettes.

L'an dernier, l'ancien président et l'ancien trésorier de la filiale ont été accusés de fraude de plus de 5000 dollars et de possession de biens obtenus par le crime.

La police allègue que plus de 33 000 $ ont été volés à la section entre 2017 et 2019. Rien n'indique que le vol et l'infiltration des motards soient liés.

Mercredi, les locaux de la filiale ont été fermés à clé après 75 ans d'activité. CBC a contacté d'anciens membres de Mackenzie, mais n'a pas encore reçu de réponses. On ne sait pas exactement quels gangs de motards hors-la-loi utilisaient la filiale , ni pendant combien de temps, ni pourquoi.

Révocation... seul choix , selon la Légion

Dans la lettre, la direction ontarienne de la Légion dit avoir été informée par la police que certains de ses membres semblaient être des motards.

La police régionale de York a déclaré à CBC qu'elle n'avait pas participé à une enquête sur l'implication de motards à la Légion de Woodbridge. Les appels à la PPO et à la GRC n'ont pas encore été retournés.

La Légion a entamé sa propre enquête l'année dernière, et la charte de la filiale a été suspendue en octobre 2023.

Nous avons passé des jours, des semaines et des mois à recueillir des informations et à discuter de la décision finale concernant la filiale de Mackenzie et avons conclu que la révocation était le seul choix , a déclaré Derek Moore dans la lettre.

Il conclut en disant que le bâtiment et son contenu seront vendus. Une fois les dettes payées, M. Moore précise que l'argent restant servira à financer des programmes et des mesures de soutien communautaires et axés sur les anciens combattants .

La filiale 414 a été créée en 1949. Les salles de la Légion sont en grande partie des lieux de rassemblement pour les anciens combattants de l'armée canadienne, mais le nombre de membres a diminué au cours dernières années, car les anciens combattants de la guerre de Corée et de la Seconde Guerre mondiale vieillissent.

Avec des informations de CBC