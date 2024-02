Deux équipes acadiennes de basketball scolaire veulent écrire l’histoire, en fin de semaine, dans le cadre des championnats provinciaux A et AA au TD Station de Saint-Jean.

Les Jaguars du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, dans la catégorie A, et les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton, dans la division AA, visent à décrocher la bannière de champions du tournoi.

Dans le gymnase du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, il y a de nombreuses bannières célébrant les championnats de l'école dans plusieurs sports. Mais il en manque une que les Jaguars aimeraient bien avoir.

Il n'y a pas de bannière de basketball ici , remarque Jack Muise, le co-capitaine.

Les Jaguars se sont classés pour la finale provinciale dans la catégorie A en défaisant Petitcodiac, la semaine dernière. Une victoire remplie d’émotions.

Il y en avait plusieurs sur l'équipe qui pleurait après le match. Juste le fait qu'on est rendu en finale, c'était un sentiment que personne ne va oublier.

Un long chemin vers le respect

Dominic Girard savoure les succès du programme de basketball qu'il dirige depuis 2017. C'est un long chemin pour amener le petit programme vers le sommet.

À ma première année, on a gagné une partie. Puis chaque année, on a gagné de plus en plus. Ça a pris des jeunes comme eux, vraiment engagés, pour croire qu'ils peuvent gagner , raconte l’entraîneur-chef.

Des joueurs comme Jack Muise, âgé de 17 ans.

C'est un moment très spécial, car les gens sous-estiment que les équipes francophones peuvent gagner. Même être bon en sport en général. De voir ça, c'est très inspirant pour les jeunes qui veulent être impliqués dans le sport en français

Le respect du programme s'est gagné à coup de petites victoires, comme pour la Coupe Acadie de basketball.

Et il y a la détermination des joueurs. Les entraînements se tiennent de 7 h à 9 h le matin.

Si c'est vrai que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les chances de succès sont bonnes pour les Jaguars.

Les Castors ont trimé dur

Les Castors de l'école Sainte-Anne de Fredericton ont trimé dur cette année pour retourner à la finale provinciale AA de basketball scolaire.

On est nerveux, mais c'est de la bonne nervosité. C'est bien qu'on le soit parce qu'on a mérité d'être là , croit Lukas Hayes, meneur de jeu.

Ouvrir en mode plein écran Les Castors de l'école Sainte-Anne de Fredericton participeront au championnat provincial de bsketball scolaire AA. Photo : Radio-Canada

L'entraîneur Mario Vautour a relancé le programme de basketball à l'école Sainte-Anne, il y a neuf ans. C'est la deuxième participation des Castors à la finale AA sous sa gouverne.

C'est incroyable. C'est beaucoup de temps pour les jeunes et pour les coachs. Ma femme me dit, quand la saison commence, qu’on se verra dans trois mois (rires)!

Les joueurs se sentent prêts pour affronter les Mariners de Fundy, samedi soir. Ils sont confiants sans être arrogants.

Au début de la saison, on les a battus par 30 points, puis la deuxième fois qu'on les a joués, on a perdu par 20 points. Alors je pense que le troisième match, ça va être un petit peu plus serré , pense Noah Boudreau.

Une question de crédibilité

La présence des Castors en finale donne de la crédibilité au basketball à l'école Sainte-Anne. Avant, des jeunes quittaient le système d'éducation francophone pour aller jouer dans une école anglophone.

C'est facile pour un joueur d'ici d'aller jouer pour une autre école, mais la plupart des anglophones ne peuvent pas venir ici parce que leur français n’est pas assez bon. Habituellement, c'est nous qui perdons des joueurs , analyse Mario Vautour.

Je pense que c'est vraiment bon que des francophones soient capables de jouer au basketball aussi bien que les anglophones.

Ça nous fait bien plaisir d'être une équipe française dans une communauté minoritaire comme Fredericton , exprime Lukas Hayes. On est la minorité linguistique ici. Ça nous fait plaisir de représenter non seulement notre école, mais la communauté à travers la province.

Les Castors veulent marquer l'histoire du basketball au Nouveau-Brunswick pour leur école, pour l'Acadie et pour la francophonie.

D’après un reportage de François Le Blanc