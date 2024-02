La démission de France Bélisle lance une réflexion sur le monde municipal

Une onde de choc. C’est l’effet qu’a eu la démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, jeudi. Avant de partir, elle a pointé du doigt un milieu « hostile » qui entraîne trop souvent le départ d’élus municipaux.

Première femme mairesse de Gatineau, France Bélisle a quitté son poste à mi-mandat, notamment parce qu'elle était trop épuisée du monde municipal pour poursuivre son travail.

Cette démission, c'est le résultat d'un système politique qui se déploie dans un environnement social où on est malheureusement devenu acteur et témoin d'une intimidation publique devant laquelle on ne s'insurge pas , a-t-elle déclaré lors de son discours de départ.

France Bélisle a annoncé jeudi sa démission comme mairesse de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Plus de 800 élus municipaux ont quitté leur poste depuis les dernières élections municipales de 2021, selon l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

C’est un record historique , explique le maire de Varennes et président de l’ UMQ , Martin Damphousse.

Dans le nombre de démissions, on observe malheureusement [qu’il] y a trop de femmes. [...] Ce dont on est témoin c’est que l'agression verbale ou écrite envers nos femmes élues est beaucoup plus vicieuse , dit-il.

Le président de l'UMQ, Martin Damphousse, aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante (Photo d'archives) Photo : Ivanoh Demers

Martin Damphousse se surprend d’ailleurs de voir des élues, comme France Bélisle, recevoir des menaces de mort.

Il y a une progression fulgurante de l’impact à travers les médias sociaux [puisque] des gens créent des faux comptes et insinuent toutes sortes d’âneries.

Il ajoute que les élus municipaux subissent une grande pression de la part des citoyens. Selon lui, la population se tourne de plus en plus vers les villes pour régler des problèmes complexes comme l’itinérance, les changements climatiques et la crise du logement.

Pour lui, la situation actuelle est extrêmement préoccupante , c'est pourquoi un comité sur la démocratie municipale a été mis sur pied par l’ UMQ pour aborder le genre de questions soulevées par France Bélisle.

Des élues ajoutent leurs voix à celle de France Bélisle

De nombreuses élues municipales partagent l’avis selon lequel le milieu politique peut être hostile.

La préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller, a déclaré dans un communiqué qu'elle est à même de constater que dans les dernières années, particulièrement depuis la pandémie, l’intimidation et les injures envers les élus ne font que s’accentuer, notamment sur les médias sociaux .

Le plaidoyer de France Bélisle trouve aussi écho auprès de la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, qui revient récemment d’un arrêt de travail en raison d’un climat tendu à la Ville.

En regardant France s'exprimer ce matin, je me suis vue à travers elle. La similitude de nos situations est à se jeter par terre : [nous sommes] de nouvelles mairesses et, pour chacune de nous, c'est la première fois qu’une femme occupait le poste dans la ville, deux grandes villes [...], un conseil municipal divisé entre indépendants et partis politiques , a-t-elle dit en mêlée de presse jeudi. Elle espère que le cri du cœur de France Bélisle sera entendu.

La mairesse Évelyne Beaudin estime que les explications de France Bélisle quant à sa démission sont «tellement justes que ça en est douloureux». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Les mairesses de Montréal, de Longueuil, de Saguenay et de Percé ont aussi tenu à partager, sur les réseaux sociaux notamment, leur désarroi face à la situation vécue par France Bélisle.

C’est clairement un message pour l’ensemble du monde municipal , croit la mairesse de Gaspé, Cathy Poirier, qui constate que le climat est malsain partout dans les villes .

Elle salue le courage de la mairesse de Gatineau d’avoir osé parler des vraies affaires .

Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai eu aussi envie de crier et où j’ai senti qu’on ne m’entendait pas.

L’ancienne députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault, croit que c’est un départ de trop .

Elle reconnaît que la partisanerie à outrance , comme décrit par la mairesse sortante de Gatineau, est un fléau .

Souvent, les élus sont leurs pires ennemis dans la sphère politique. Les citoyens les regardent et se désolent du niveau de débat négatif qui ont cours pendant les conseils municipaux, dans les médias, à l’Assemblée nationale , estime-t-elle, ajoutant que la population s’attend à une plus grande collaboration entre élus.

Maryse Gaudreault a quitté la vie politique après sa défaite aux élections provinciales de 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Un avis que partage l’ancienne adversaire de France Bélisle à la mairie et professeure adjointe à l’École nationale d’administration publique, Maude Marquis-Bissonnette.

En plus de la partisanerie, elle ajoute que les outils à la disposition des municipalités pour faire face à des enjeux doivent être revus.

Pensez à quelqu’un qui fait un épuisement professionnel. Ce n’est pas le niveau de travail souvent qui est en cause. C’est que la personne ne se sent pas capable d’affronter les défis qui sont devant elle. Je pense que c’est le défi de bien des élus municipaux à l’heure actuelle , confie-t-elle.

Dans la foulée de la démission de France Bélisle, Maude Marquis-Bissonnette est demeurée floue sur son avenir politique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe, Audrey Neveu, Emmanuelle Poisson et Félix Pilon