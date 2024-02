Le premier ministre Justin Trudeau était en Nouvelle-Écosse jeudi pour annoncer un financement de 13,3 millions $ pour accélérer la construction de 367 logements au cours des trois prochaines années.

Partout dans le pays, les gens sont confrontés à des pressions considérables en matière de logement, de loyers, d'hypothèques, bref, à toute une série de problèmes qui sont au cœur de nos préoccupations , a affirmé M. Trudeau lors d'une conférence de presse.

Le premier ministre se tenait devant d'énormes congères, résultat d'une tempête hivernale historique au début du mois qui a déversé jusqu'à 150 centimètres de neige sur certaines parties de la région.

En tant que gouvernement, nous sommes revenus (...) dans le domaine du logement après que les précédents gouvernements conservateurs à Ottawa se sont retirés du logement.

Le premier ministre a affirmé qu'une entente de 1,9 million $ conclue avec Membertou et une entente de 11 millions $ avec la municipalité régionale du Cap-Breton environnante pourraient contribuer à stimuler la construction de plus de 3200 maisons au cours des 10 prochaines années.

Des solutions à la crise du logement

L'argent provient du Fonds pour accélérer la construction de logements de 4 milliards $ du gouvernement fédéral, annoncé en mars 2023. Il vise à encourager les municipalités à apporter des modifications aux règlements qui augmenteront la construction de logements.

Nous avions besoin d'un moyen de changer la vitesse à laquelle les logements étaient construits dans ce pays , a reconnu M. Trudeau. Nous étudions les outils dont disposent les municipalités (...) pour débloquer encore plus de logements plus rapidement dans leurs communautés.

Le programme encourage les municipalités à adopter des règles de zonage plus denses, à accélérer l'approbation des permis de construire et à accroître l'utilisation des terres publiques et sous-utilisées.

L'accord avec la municipalité régionale, par exemple, prévoit des plans de construction préapprouvés pour accélérer la construction et simplifier le processus d'autorisation. De plus, la municipalité envisage de réduire les délais de construction en offrant des incitatifs financiers aux promoteurs de logements abordables.

Aux termes de l'accord de Membertou, la Première Nation recrutera du personnel chargé de l'administration du logement et des directeurs de construction pour accélérer le processus de construction. Les fonds serviront également à améliorer l'accès aux ponts et aux services d'aqueduc et d'égout.

Cela va réduire considérablement nos besoins en matière de logement , a soutenu Terry Paul, chef de la Première Nation Membertou. Cela fournira ce que nous appelons des 'maisons pour la vie` à beaucoup de gens ici à Membertou.

Plusieurs accords à travers le pays

Jeudi, le gouvernement fédéral avait signé 52 accords similaires depuis le lancement du fonds.

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre des travailleurs alors qu'il annonce du financement pour le logement à Edmonton, le mercredi 21 février 2024.

Le logement constitue actuellement un défi à travers le Canada , a déclaré le premier ministre. Mais c'est un défi que nous avons déjà réussi à résoudre en tant que pays. Et nous allons le résoudre à nouveau.

Son annonce au Cap-Breton fait suite aux promesses de logement qu'il a faites plus tôt cette semaine en Alberta et en Colombie-Britannique.

Mercredi, M. Trudeau a annoncé un financement d'accélération de 175 millions $ pour la construction de 5200 logements à Edmonton au cours des trois prochaines années. Et mardi, il était à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver où il a déclaré qu'Ottawa ajoutait 2 milliards $ à la nouvelle initiative provinciale BC Builds visant à accélérer la construction de logements locatifs pour revenu moyen. Plus tôt cette semaine, six communautés de l'Alberta ont signé des ententes avec Ottawa prévoyant près de 14 millions $ pour aider à construire 400 nouvelles maisons au cours des trois prochaines années.

Le dernier voyage de M. Trudeau dans les provinces atlantiques a eu lieu le 18 janvier, alors qu'il s'était rendu à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour annoncer un financement d'accélération de 9,1 millions $ pour 285 logements au cours des trois prochaines années.

Le premier ministre Justin Trudeau, troisième à partir de la gauche, participe à une cérémonie de prière et de salutations avant de visiter l'établissement de soins de longue durée Kiknu en construction dans la Première Nation d'Eskasoni, sur l'île du Cap-Breton.

Avant son annonce jeudi à Membertou, M. Trudeau a visité un foyer de soins de longue durée en construction dans la communauté d'Eskasoni, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Membertou.

Norm Sylliboy, chef du Grand Conseil de la nation Mi'kmaq, a accueilli le premier ministre dans le hall, où de grands arbres traversent le plafond en béton, évoquant la structure d'un wigwam traditionnel. Ottawa avait injecté 19,7 millions $ dans ce projet.

Beaucoup de travail a été fait et il en reste encore beaucoup à faire , a souligné M. Sylliboy.

Le premier ministre a ensuite visité l'une des 48 chambres individuelles, dont l'occupation est prévue en avril 2024.

Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni, a confié que sa mère, atteinte de démence, sera l'une des premières résidentes.

Cet endroit est spécial pour moi, a reconnu le chef. Je suis heureux qu'elle ait une maison ici.

Avec des informations de Michael MacDonald à Halifax.