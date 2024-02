Zone tampon : il y a d’autres options que le projet Senator, plaide un promoteur

Le promoteur immobilier Steven Janhevich reproche à la Ville de Rouyn-Noranda de mousser le projet Senator auprès des expropriés de la future zone tampon du Vieux-Noranda alors que d’autres terrains, dont les siens, sont prêts à accueillir des résidences. La coordonnatrice Sylviane Legault rétorque que les promoteurs seront bientôt invités à participer à des consultations organisées par la Ville.

Depuis 2019, M. Janhevich possède 20 terrains en mesure d’accueillir des maisons unifamiliales et bi-familiales. Mais il se demande pourquoi personne n’en parle à la Ville de Rouyn-Noranda. D’autant plus que le projet Senator, toujours au stade des consultations, est loin de sa première pelletée de terre.

On veut que les gens qui se font exproprier du Vieux-Noranda comprennent qu’ils ont un plan B et un plan C. Le projet du Domaine Boréal est prêt à être construit. Ce n’est pas un rêve. C’est une réalité , lance-t-il.

M. Janhevich reconnaît que la municipalité n’entrave pas le développement du Domaine Boréal. Il lui reproche cependant de marcher dans ses plates-bandes et de jouer les promoteurs avec un projet concurrent.

Bien sûr que je veux vendre mes terrains. C’est normal, comme n’importe quel entrepreneur. Sauf qu’on est là et qu’on est prêts à accueillir tout le monde s’il le faut. Parlez-en, on veut aider , ajoute-t-il.

Le promoteur Steven Janhevich, accompagné du consultant Noël Lanouette, soutient qu'il existe des alternatives rapides au projet Senator. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le projet du Domaine Boréal comprend plusieurs phases. L’homme d’affaires souhaite que les terrains disponibles trouvent preneur pour enclencher les prochaines étapes. Le consultant qui œuvre à ses côtés, Noël Lanouette, précise que 45 autres terrains peuvent être mis en vente à très court terme, à condition que la demande se manifeste.

M. Lanouette a travaillé à la Municipalité d'Évain et ensuite à la Ville de Rouyn-Noranda sur une période de 40 ans. Il a pris sa retraite en 2017 à titre de directeur des Travaux publics.

Consultations à venir

La coordonnatrice des relations avec le milieu pour la Ville de Rouyn-Noranda, Sylviane Legault, précise que la municipalité inclura à ses consultations citoyennes de l’été 2024 les projets de promoteurs privés. La Ville espère rencontrer ces derniers d’ici le printemps.

On veut proposer des lots et des terrains aux résidents pour savoir où ils aimeraient s’installer. La Ville va ensuite déterminer les secteurs où elle va investir en fonction des résultats. On va parler des projets privés quand on va arriver à l’étape de la relocalisation , indique Mme Legault.

La Ville de Rouyn-Noranda a décidé de faire un beau gros show de boucane avec son projet Senator sans parler des autres projets. Nous, ce n’est pas un show de boucane. Je ne suis pas un politicien. Je suis un homme d’affaires. Je suis là pour dire la vérité.

Sylviane Legault reconnaît que la Ville a mis l’accent sur le projet Senator ces derniers mois, sauf qu’elle ajoute que ces rencontres visaient à connaître les ambitions de la population pour le futur écoquartier.

Sylviane Legault, coordonnatrice des relations avec le milieu, rappelle que la Ville s'est engagée auprès du ministère des Affaires municipales à développer de nouveaux secteurs dans la foulée de l'annonce de la zone tampon. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Rouyn-Noranda s’est aussi engagée auprès du ministère des Affaires municipales à développer de nouveaux secteurs résidentiels. Le projet Senator, dans les cartons depuis longtemps, a rapidement été ciblé.

On parle beaucoup de Senator car on consulte les citoyens sur plusieurs aspects. À la limite, les promoteurs immobiliers pourraient en faire autant avec leurs projets en embauchant une firme de consultants.

Temps durs

Le consultant Noël Lanouette estime que le domaine de la construction a été affaibli par la hausse des taux d’intérêt et des coûts de matériaux au cours des dernières années.

Disponibles depuis 2019, les prix des 20 terrains du Domaine Boréal sont susceptibles de s’envoler à moyen terme. Tout comme ceux des terrains détenus par la Ville, croit M. Lanouette.

Pour les prochaines années, en termes de coûts de construction et d’infrastructures, on nous confirme une augmentation de 60 % par rapport aux coûts des infrastructures en 2018, explique-t-il. Dans les prochaines années, peu importe où sera le développement dans le secteur de Rouyn-Noranda, on n’arrivera pas aux coûts actuels.

Un secteur récemment développé dans le quartier Noranda-Nord. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Sylviane Legault réplique que la Ville de Rouyn-Noranda encadrera les prix pour aider les résidents expropriés de la future zone tampon.

Il y a des mécanismes qui seront mis en place pour les aider, assure-t-elle. On est en échange avec le gouvernement pour permettre l’accès de ces gens aux terrains qui seront rendus disponibles. Est-ce que ce sera sur le prix du terrain? Des congés de taxes? Il y aura des mesures. Nous sommes en train de les déterminer.

Le Domaine Boréal est un projet de développement résidentiel situé dans le quartier Noranda-Nord. Une carte disponible sur le site web de la Ville montre que trois projets résidentiels privés sont ouverts sur le territoire, soit le Domaine Boréal, Développement Angers et Développement David.