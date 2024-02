La compagnie Lynx Air cessera ses vols lundi

Lundi marquera la dernière journée de vols pour la compagnie aérienne à petit budget, Lynx Air, qui a demandé une protection contre les créanciers devant la Cour du Roi de l'Alberta.

L’entreprise basée à Calgary a annoncé jeudi que malgré ses efforts, elle n’a pas été en mesure de financer [sa] croissance rapide afin d'assurer sa rentabilité.

La compagnie assure que les vols prévus d’ici dimanche minuit seront maintenus, mais indique par communiqué que les passagers qui ont réservé des vols après la date du 25 février devront faire appel à leur fournisseur de carte de crédit pour assurer le remboursement de leur transport aérien.

Le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, a indiqué sur son compte X, anciennement Twitter, qu’il s’attend à ce que Lynx Air s'assure que tous ceux qui sont actuellement en voyage aient un vol de retour. La compagnie doit aussi rembourser les passagers dont les vols ne pourront pas être honorés.

Il ajoute que son bureau est en communication avec Lynx et d'autres transporteurs aériens afin d’assurer que les intérêts des passagers soient mis en priorité.

L’entreprise, qui a lancé ses activités en 2022, offrait des vols à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le 15 février, le transporteur annonçait un nouveau trajet entre Toronto et Cancún. Il prévoyait également des vols entre Regina et Vancouver à partir du 20 juin.

L'Office des transports du Canada invite les passagers touchés à se rendre sur son site Internet pour plus d’informations sur la marche à suivre.

Sur le site du transporteur, ont peut lire que les pressions financières croissantes liées à l'inflation, au coût du carburant, aux taux de change, au coût du capital, aux coûts réglementaires et à la tension concurrentielle sur le marché canadien se sont finalement révélées être une montagne trop abrupte.

Il y a à peine deux semaines, les quelque 240 agents de bord de Lynx Air avaient voté en faveur de l'adhésion au Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ).

Mercredi, on pouvait lire sur le compte X de Lynx Air que la compagnie embauchait du personnel.