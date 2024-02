Des groupes communautaires se partagent 4,2 M$ pour prévenir la violence armée à Vancouver

Le gouvernement fédéral investit environ 4,2 millions de dollars sur quatre ans dans des projets communautaires destinés aux jeunes vancouvérois impliqués dans les gangs de rue ou encore à risque de s’y joindre.

Ottawa veut ainsi répondre aux événements impliquant de la violence armée dans la rue, alors que les crimes liés au phénomène ont bondi ces dernières années à Vancouver, avec une hausse de 24 % de 2021 à 2022, selon Statistique Canada.

Dans cette enveloppe, 2,7 millions de dollars seront distribués à des organismes communautaires et le partage de ce montant sera déterminé en mars par le conseil municipal de Vancouver. Un autre montant de 1,6 million de dollars concernera des programmes déjà choisis visant les jeunes et des programmes de mobilisation et de formations au sein des communautés.

Le but est de ralentir le recrutement des jeunes par le crime organisé , avance Harjit Sajjan, ministre fédéral de la Protection civile, de passage à l’hôtel de ville de Vancouver.

Harjit Sajjan a annoncé un partenariat avec la Ville de Vancouver pour investir dans les projets communautaires.

Selon les données de la police municipale, il y a eu une augmentation de crimes commis par des jeunes de 12 à 17 ans au cours des dernières années. Cinquante jeunes ont été accusés pour des infractions contre la personne en 2018, alors que le nombre est passé à 100 en 2022.

La police de Vancouver constate une hausse d'incidents violents impliquant des jeunes.

Le phénomène de la hausse des dernières années serait répandu en Amérique du Nord avec le confinement de la pandémie de COVID-19, selon Francis Langlois, membre de la Chaire Raoul-Dandurand de l' UQAM et qui s’intéresse notamment au phénomène de la violence armée chez les jeunes, au Canada et aux États-Unis.

Les personnes qui étaient le plus à risque de se tourner vers la criminalité se sont retrouvées isolées de ce qu’on appelle le facteur de protection, que ce soit la famille, l’école, les services sociaux, les services de santé ou encore les services policiers , décrit-il.

C’est pas mal la meilleure chose dans la mesure où les organismes vont trouver des solutions qui sont adaptées au milieu dans lequel la violence armée va prendre place et aussi, c’est beaucoup plus efficace de prévenir la violence que de combattre par la répression.

Parmi les services qui peuvent être offerts par les organismes communautaires pour accompagner les jeunes, il cite l’aide au devoir, des soins de psychothérapie ou encore la tenue d’activité dans les parcs : Le but est d’occuper les gens, de les sortir de la rue et de les organiser de façon à ce qu’ils ne soient pas tentés par la criminalité.

Parmi les initiatives possibles, il souligne le verdissement de terrains vagues ou la transformation de stationnements en parcs, limitant les espaces pour les opérations des gangs de rue. Il mentionne aussi le rôle des interrupteurs, des travailleurs de rue qui sont affectés au désamorçage des crises entre les groupes de jeunes, des crises qui peuvent escalader jusqu’à la violence .

Selon Francis Langlois, le verdissement de certains terrains utilisés par des gangs de rue peut contribuer à limiter les espaces dans lesquels ils peuvent opérer.

Kathy Do, coordonnatrice aux programmes jeunesse d’un organisme communautaire du sud de Vancouver, estime qu’il est important de maintenir ces services, constatant que son équipe au South Vancouver Neighbourhood House a travaillé avec 664 jeunes entre 13 et 29 ans et 310 enfants de 6 à 12 ans en 2023.

C’est beaucoup de jeunes, mais je me demande constamment, qui a-t-on manqué? , dit-elle.

Une étude publiée par l’université Simon Fraser en 2021 soulignait que les jeunes dans le secteur sud de la ville avaient moins accès aux services sociaux que la moyenne de la ville.

Le maire Ken Sim dit que les jeunes qui se joignent aux gangs de rue proviennent de plusieurs milieux socio-économiques.

Selon le maire de Vancouver, Ken Sim, ce montant ira seulement dans les programmes destinés aux jeunes et non auprès de la police municipale, qui a récemment noté une hausse de ses dépenses.

Harjit Sajjan, un ancien agent auprès du Service de police de Vancouver, estime que l'accent est trop souvent mis sur la police pour les enjeux de violence armée et qu’il est capital de miser sur la prévention.

Il nuance toutefois que le gouvernement fédéral préconise une stratégie multifactorielle : Ce n’est pas un cas où on dit qu’on fait le choix de l’un ou l’autre , précise-t-il. On travaille avec la Gendarmerie royale du Canada pour nous assurer que la police municipale a le soutien nécessaire.

Le montant de 4,2 millions sur quatre ans avait déjà été annoncé au conseil municipal de Vancouver en novembre 2023 dans le cadre de la stratégie pour la sécurité et la prévention de la violence chez les jeunes. D’autres enveloppes sont prévues pour les municipalités voisines de Vancouver, telles que Surrey ou Burnaby, affirme Ottawa.