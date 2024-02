Une collection d’œuvres d’art pour le Cégep de Saint-Félicien

Le Cégep de Saint-Félicien a dévoilé mercredi sa collection d’oeuvres d’art, un projet dans lequel l’établissement investira annuellement 10 000 dollars.

Il s'agit d'un tout nouveau projet, porté par la direction de l'établissement et un comité d'acquisition.

L’idée est venue de l’enseignant en administration Martin Villeneuve.

Il a décidé de proposer un formidable projet à la direction pour qu’on se monte une collection, que le Cégep ait sa propre collection , a expliqué Boran Richard, un autre enseignant de ce collège, mais qui est plutôt issu du monde des arts.

Publicité

Martin Villeneuve est lui-même un collectionneur d’art.

On savait que ça se faisait ailleurs. Ça faisait un certain temps que je m'intéressais à la chose, mais je n’avais pas l’angle pour amener ça au cégep. L'idée d'une collection et du prêt d’oeuvres pour les bureaux du personnel, je trouvais que c'était parfait , a-t-il ajouté.

Cinq oeuvres au début

Pour cette première année, cinq pièces ont été acquises.

Les artistes Marc Leduc, Martin Bureau et Cindy Dumais, notamment, sont représentés.

On est un petit comité consultatif, des gens connaisseurs du milieu, parce qu'on veut monter une collection sérieuse avec des artistes qui ont un beau parcours, qui se sont inscrits dans la durée et qui sont encore actuels , a précisé Boran Richard.

Ce petit groupe a proposé des choix au comité de sélection composé de membres du personnel volontaires.

Ouvrir en mode plein écran Boran Richard et Martin Villeneuve sont deux enseignants du Cégep de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

La collection se veut une façon bien concrète de valoriser l'art actuel en région.

Lorsque des enseignants viennent nous trouver avec un projet comme ça qui est aussi structurant, qui amène un liant social au Cégep de Saint-Félicien, on ne peut pas dire non , a révélé la directrice générale de l’institution, Sylvie Prescott, qui souhaite que l’initiative perdure.

D’après un reportage de Julie Larouche