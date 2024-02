La CDPQ soumettra un projet de transport collectif à Québec, assure Emond

Charles Emond, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a assuré qu’un projet sera déposé par la CDPQ Infra, qui a le mandat de trouver le projet de transport collectif le plus approprié pour Québec.

Même si la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, avait déjà déclaré que la CDPQ visait le mois de juin pour remettre ce rapport. Le directeur général l’a confirmé pour la première fois en entrevue.

On va remettre notre rapport en juin , a ainsi affirmé Charles Emond, en entrevue à l’émission Zone économie, où il abordait entre autres le rebond du rendement de la Caisse en 2023.

Si on peut aider, on s'impliquera, ça peut être pour une partie du projet ou l'ensemble du projet , a-t-il ajouté.

9:21 Entrevue de Charles Emond à Zone économie

Tramway de Québec Consulter le dossier complet Tramway de Québec Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Un projet précis

Selon le mandat donné par la Coalition avenir Québec (CAQ) à la CDPQ, l’organisation doit après une analyse approfondie, recommander la ou les solutions permettant d’identifier un projet de transport structurant pour la Ville de Québec et d’améliorer la mobilité et la fluidité dans l’ensemble de la CMQ pouvait-on lire dans un communiqué de presse où la CDPQ prenait acte du mandat qui lui était confié.

Je serais surpris qu’on arrive avec "pas de projet". Il va y avoir un projet précis qu’on va soumettre. Ça nous permet d’offrir une solution intégrée pour l’ensemble de la communauté métropolitaine de Québec.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, en entrevue à l’émission 2460, a convenu qu'il s'agissait d' une bonne nouvelle . Il a aussi ajouté qu’il jugera l’arbre à ses fruits , et qu’il prendra le temps d’analyser le projet quand il sera déposé.

Rappelons qu'à la fin du mois de novembre 2023, la ministre Geneviève Guilbault a officiellement mandaté la CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour définir un projet de transport structurant pour la région de Québec. La fluidité entre les rives, y compris le volet autoroutier du troisième lien entre Québec et Lévis, est étudiée.