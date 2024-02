L’Hôtel de Ville de Sherbrooke accueille son premier panel du Mois de l’histoire des Noirs

Les activités du Mois de l’histoire des Noirs se poursuivent pour encore une semaine. Jeudi soir, le conseiller et maire suppléant Raïs Kibonge a animé une discussion sur l’expérience et l’apport des personnes noires dans la région.

On voulait créer une occasion de dialogue pour échanger non seulement sur la culture afrodescendante, mais aussi surtout pour parler des accomplissements, des contributions qui ont été faites, et aussi parler de l'expérience d'être Noir et Sherbrookois, Afro-Sherbrookois , a lancé le conseiller peu avant l’arrivée des participants et des spectateurs. Une soixantaine d'entre eux étaient attendus.

Sherbrooke est la scène de nombreux événements chaque année pour le Mois de l’histoire des Noirs. C’était toutefois la première fois qu’une telle soirée de discussion sur le sujet, ouverte au public, était organisée à même l’Hôtel de Ville, indique Raïs Kibonge.

On voulait que ce soit symbolique. C'est la maison du peuple, donc on s'est dit que ce serait bien de le faire à l'Hôtel de Ville, de l'ouvrir à tout le monde et de montrer aussi cette ouverture que la ville de Sherbrooke a à travers sa diversité et sa population afrodescendante.

Parmi les panélistes attendus pendant la soirée, on comptait notamment le directeur de département à la Faculté d'éducation de l’Université de Sherbrooke et expert en adaptation scolaire et sociale Jean-Claude Kalubi-Lukusa, la fondatrice et directrice générale de l’organisme BlackEstrie Aïssa Touré, l’artiste-photographe Vania Larose, ainsi que l’étudiant en sciences politiques à l’Université de Sherbrooke et stagiaire Pavel Guédé.

On voulait vraiment diversifier un peu le panel et parler des différentes expériences, puis mettre en avant ce que Sherbrooke a offert à toute sa communauté afrodescendante, puis la fierté qui en ressort.

Les sujets et les enjeux abordés devaient notamment inclure les études, les façons de continuer à vivre sa culture au quotidien, l’art et la conciliation travail-famille.

Pavel Guédé s’est dit honoré de participer à un tel panel, à même l’Hôtel de Ville. Ça prouve déjà que la Ville donne de l'intérêt vraiment à toutes les communautés. Mettre ça à l’Hôtel de Ville, c'est un endroit de pouvoir, et ça montre que la Ville a vraiment un intérêt pour tout le monde , a-t-il lancé.

Ouvrir en mode plein écran Paval Guédé est récemment déménagé à Sherbrooke pour étudier la science politique. Avant, il vivait à Québec pour étudier le droit. Photo : Radio-Canada