Fitzgibbon relance les inquiétudes sur l’avenir des usines d'Alma et Kénogami de PFR

L'entreprise Produits forestiers Résolu (PFR) est ouverte à vendre une partie de sa production d’électricité à Hydro-Québec au-delà de l’entente en vigueur pour les périodes de pointe en hiver en cours si l’occasion se présente. L’entreprise reconnait par la même occasion que les prochains mois seront importants pour l’industrie des pâtes et papiers.

La compagnie, propriété de Groupe Papier Excellence, possède les droits hydriques de la rivière Shipshaw avec ses barrages en vertu d’une entente avec le gouvernement du Québec, ce qui lui permet d’alimenter ses usines de papier de Kénogami et d’Alma en électricité pour ses opérations.

En janvier dernier, PFR a annoncé s’être entendue avec Hydro-Québec pour lui vendre jusqu’à 60 mégawatts de sa production d’électricité lors de périodes de pointe hivernale.

Ouvrir en mode plein écran La centrale Jim-Gray Photo : Radio-Canada

Si d’autres besoins en énergie étaient exprimés et que ce modèle pouvait être répété, nous allons devoir nous rassoir avec le gouvernement et en discuter, mais il n’y a rien de concret au-delà de l’entente que nous avons déjà en place pour l’hiver 2023-2024 et à laquelle je référais précédemment. Il est entendu que si nous avons la possibilité de contribuer davantage à rendre de la puissance ou de l’énergie disponible à la province, nous allons en étudier la possibilité sérieusement , a répondu par courriel le vice -président aux affaires publiques pour Produits forestiers Résolu pour l’Est du Canada, Louis Bouchard.

L’entreprise était invitée à réagir aux propos du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a soulevé l’hypothèse que les installations hydroélectriques de PFR pourraient servir à d’autres fins que d’alimenter les usines d’Alma et de Kénogami, notamment si elles devaient fermer leurs portes un jour.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre a d’ailleurs avancé que l’avenir de ces deux usines était incertain dans le contexte actuel alors que la demande pour le papier est en baisse.

Publicité

L’enjeu avec Résolu, c’est plus de savoir ce qui va arriver avec les usines. Quand je regarde le futur de l’industrie forestière, je suis préoccupé [...] Il faut réinvestir dans les usines, les rendre plus performantes et j’ai toujours dit à Paper Excellence [...] qu’on va être là pour les aider , a mentionné Pierre Fitzgibbon, de passage à Saguenay pour une série d’annonces.

De l'électricité pour la région

Le ministre dit être en discussion avec les dirigeants de Papier Excellence qui seront d’ailleurs en visite au Québec le mois prochain. L’électricité produite en surplus par les barrages de PFR pourrait ultimement servir à développer des projets industriels dans la région.

Ils viennent nous rencontrer dans un mois ici et on va regarder avec eux autres quels sont leurs plans pour les deux usines, parce que la mauvaise nouvelle, c'est est-ce qu’ils vont rester en opération. Je ne sais pas ce qu'ils veulent investir. La bonne nouvelle, c'est qu’il y a de l'énergie pour d'autres projets, parce qu'on sait qu'au Québec on manque d'énergie, or peut-être qu'on peut réallouer de l'énergie pour des projets qui vont être très porteurs pour le Saguenay , avait-il répondu en matinée à l'émission C'est jamais pareil, en faisant référence aux 170 mégawatts produits par les centrales de l'entreprise.

Au sujet de l’avenir des usines, le porte-parole de PFR a indiqué que les décisions s’appuient selon l’offre et la demande du marché. Selon Louis Bouchard, le commentaire de Pierre Fitzgibbon sur la fermeture d'usines peut s'appliquer à toute l'industrie actuellement.

L’enjeu ici n’est cependant pas la disponibilité de l’énergie, mais bel et bien la demande mondiale pour un produit en déclin, ainsi que la disponibilité et le coût de la fibre. Ce sont des facteurs distincts l’un de l’autre, sur lesquels nous avons peu de contrôle. En ce sens, le plan de protection du caribou et le résultat des consultations publiques sur l’avenir de la forêt et le régime forestier joueront un rôle crucial sur l’avenir de l’ensemble de l’industrie , a affirmé Louis Bouchard

Publicité

Les syndicats préoccupés

Les propos du ministre Fitzgibbon ont alerté le président du Syndicat national des travailleurs et des travailleuses des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt, conscient que des tractations ont lieu en coulisses depuis quelque temps.

Selon le président du syndicat affilié à la CSN , la totalité des mégawatts produits par les barrages de Produits forestiers Résolu sont nécessaires au bon fonctionnement des opérations des deux usines.

Si on a du courant de trop, ça veut dire qu’on a un équipement arrêté et on a du monde qui ne travaille pas. Vendre du courant, on n’est pas contre le principe, c’est bon pour l’État, c’est bon pour la compagnie, mais est-ce que ça peut être bon aussi pour les travailleurs? se questionne Gilles Vaillancourt.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Vaillancourt est le président du Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papiers de Kénogami. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ce dernier souhaite des garanties pour le maintien des emplois si PFR décide d’utiliser ses surplus d’énergie pour les revendre à Hydro-Québec, par exemple.

Ses collègues et lui ont plusieurs interrogations et attendent impatiemment la venue des dirigeants de Groupe Papier Excellence pour savoir sur quoi planche l’entreprise.

On va savoir sur quel pied danser. Faut-il envisager des fermetures? Peut-on avoir des investissements? Qu’est-ce qui arrive avec nos usines? Si on a ces réponses dans un mois, on va être content et au moins, on va savoir à quoi s’en tenir , a observé le président du syndicat.

Il a également rappelé que des enjeux de main-d’œuvre touchent présentement les usines de l’entreprise, qui font face à des démissions de travailleurs d’expérience selon le syndicat en raison de l’incertitude autour de l’industrie.

L’usine de Kénogami a dû cesser temporairement ses activités pendant huit semaines en 2023, faute de demandes suffisantes. Le projet de fibre cellulosique y a également été implanté.

Avec des informations de Louis Martineau