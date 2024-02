Deux ans de guerre en Ukraine : trouver refuge au Saguenay

Il y a deux ans s'amorçait la guerre en Ukraine. Pour ceux et celles qui ont ultimement trouvé refuge au Canada et au Saguenay, c'était le début d'un véritable parcours du combattant.

Plusieurs ont pris la fuite avec leurs valises et leurs enfants pour se protéger des bombes de la Russie.

C'est ce que Viktoriya Sagaydachna a vécu avec ses deux filles alors âgées de quatre et six ans.

Quand on a entendu les bombardements et vu ça de nos yeux, on n'y croyait pas. On se disait : "Qu'est-ce que c'est? Pourquoi?" C'était très bruyant. Les fenêtres vibraient. J'ai pris mes enfants et je suis allée à la station de train. Je me suis rendue en Hongrie , a-t-elle raconté dans un français de base où s'entremêlent encore quelques mots d'anglais.

Elle s’est donc réfugiée en Hongrie.

Ouvrir en mode plein écran Les bombardements ont été nombreux depuis deux ans en Ukraine. Photo : AFP / Dimitar Dilkoff

Ensuite, elle a bénéficié du programme canadien qui permettait d'accueillir les Ukrainiens.

À Saguenay, elle a été accueillie dans une famille.

Maintenant, elle a un appartement et fréquente une école de francisation. Ses filles vont à l'école et parlent très bien le français.

Dans son ancienne vie, elle était comptable. Si elle veut le redevenir, elle doit retourner au cégep.

Ici, pour travailler comme comptable, je dois suivre une nouvelle formation, par exemple, aller au cégep ou à l' UQAC , à l'université. Ce n'est pas facile de faire ça maintenant , a-t-elle poursuivi.

La barrière de la langue

Elle n’est pas la seule à avoir vécu les difficultés liées à la barrière de la langue.

Anastasia Derkach est photographe. Elle est arrivée au Québec en 2018.

Pour les Ukrainiens, c'est le problème, c'est le langage, c'est votre langue. C'est vraiment une très belle langue, mais c'est très compliqué. Je suis ici depuis six ans, mais avant, j'habitais à Montréal et je parlais juste anglais et j'ai commencé à apprendre votre langue à Montréal, mais c'est plus facile ici parce que c'est comme plus naturel , a mentionné la photographe en faisant référence au français.

Quant à la situation qui perdure en Ukraine, Anastasia et Viktoriya s'en désolent.

Vicktoriya espère toujours la paix. Elle garde espoir. Heureuse d'être ici, elle remercie le Canada et le Québec pour leur aide.

