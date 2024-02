L’auteur-compositeur-interprète Alexandre Martel fait vivre ses pièces musicales sous le nom d'Anatole depuis 2015. Reconnu comme réalisateur de nombreux artistes de la relève musicale, dont Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy, Alex Burger et Etienne Dufresne, il annonce cet hiver la fin d’Anatole, pour laisser tout l’espace à Alexandre.

Ça fait presque 10 ans qu’on a zéro moyen pour faire le projet, explique Alexandre Martel en entrevue. J’étais vraiment tanné de la dynamique du compromis et je voulais laisser aller.

Pour lui, Anatole se présentait également comme une figure importante d’une certaine époque de la scène musicale de Québec.

C’est ma façon de marquer la mort de cette scène-là, qui n’existe plus. Elle doit faire de la place pour la génération d’artistes qui nous suit.

D’abord membre de la formation Mauves, au tournant des années 2010, Alexandre Martel a créé le personnage d’Anatole pour se replacer au centre de son œuvre et la détacher de son groupe.

Je n’ai jamais aimé que les artistes sautent de leur groupe à leur spectacle solo sans qu’on puisse voir de nuances claires, explique-t-il. Aussi, avec un alter ego, je pouvais prendre de grandes libertés sans assumer personnellement tout ce qui se passait.

De son propre aveu, Anatole n’a jamais été un personnage avec une immense psychologie. C’était surtout une toile vierge pour projeter ce qu’il voulait créer.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur-compositeur-interprète Alexandre Martel fait ses adieux à Anatole. Photo : Charline Clavier

À travers les années, le personnage d’Alexandre Martel est passé de la bête de scène à l’incarnation de l’authenticité dans une proximité intime avec le public. Sous l’appellation Anatole, il a fait paraître trois albums, dont le plus récent, Alexandre Martel, sorti à l'automne 2022.

Publicité

Depuis le dernier album, notre objectif est de jouer le moins fort possible, dit-il. De tout ramener à l'expression la plus simple et de réduire le masque à sa plus fine expression.

Changer de chapeau

Depuis quelques années, le nom d’Alexandre Martel retentit dans de nombreux contextes, notamment lorsqu’il accompagne d’autres artistes en tant que musicien. Il signe également la réalisation de bon nombre d’albums québécois, en plus de faire de la mise en scène.

Donc, si la carrière d’Anatole se termine, celle d’Alexandre Martel bat toujours son plein. Mon projet solo, c’est à peu près 10 % de ce que je fais en musique, précise le musicien. Je pourrais revenir avec un autre projet solo sous mon propre nom, mais ce n’est pas l’objectif pour l’instant.

Dès son implication dans la première tournée d’Hubert Lenoir (Darlène), il a commencé à se sentir très à l'aise loin des projecteurs.

J’ai vite constaté que j’étais en paix avec ça et que ma place pouvait être là pour toujours, confirme-t-il. Je ne voulais pas nécessairement être la personne qu’on reconnaît. Je suis heureux d’être une des personnes qui permet aux autres d’accéder au centre de la scène.

Publicité

Au revoir

Alexandre Martel fera son ultime adieu à Anatole à Québec le 29 février à l’Impérial Bell, avec Arielle Soucy en première partie. Le concert, intitulé Soleil noir, était présenté à Montréal le 22 février au Gesù avec Bolduc tout croche en première partie.

On a pu voir quelques fantaisies de mise en scène, ébauchées avec de savants jeux de lumière, puis, durant la majeure partie du spectacle, un soleil noir, projeté en arrière-plan, nous donnait un bon aperçu de l'éclipse du 8 avril prochain.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Martel faisait son ultime adieu montréalais à Anatole avec le concert intitulé «Soleil noir», présenté le 22 février 2024 au Gesù. Photo : Élise Jetté

Parmi les spectatrices et spectateurs présents, on comptait une quantité importante de musiciennes et musiciens provenant de la scène alternative qui semblaient pleinement conscients de l'importance de cet au revoir.

Au-delà de la fin d'une histoire musicale personnelle, nous assistions à cette tombée du rideau qui ravivait plusieurs questions. Comment vivre de sa propre musique en 2024? Quel est le bon moment pour se retirer de la scène musicale? Quel est le prix à payer pour mener une carrière solo?

Au moment des remerciements, Anatole s'est longuement attardé au public pour souligner la valeur de sa présence. Puis il a rendu hommage aux musiciens et à la musicienne à ses côtés, Jean-Étienne Collin-Marcoux, Lou-Adriane Cassidy, Sam Beaulé, Antoine Bourque et Jean-Michel Letendre-Veilleux, tout en soulignant qu'à certains moments de l'aventure, certains avaient été payés moins 42 piasses .

Travailler dans l’ombre pour travailler

Anatole a toujours été 100 % déficitaire. Mes spectacles d’adieu sont payés de ma poche, affirme Alexandre Martel, avec une légère amertume. Avec Anatole, on n’a jamais vraiment réussi à développer et à garder un public qui nous suit d’album en album.

Dès le début de son aventure solo et de son passage aux Francouvertes, il a senti que tout était toujours à refaire. On touche des gens, et je me considère comme chanceux d’avoir ce que j’ai, mais l’intérêt du monde pour le projet s’est toujours évanoui, et ça me plaçait dans une position précaire.

Selon lui, travailler sur les créations musicales des autres et accepter le pas de recul permet d’éviter d’assumer un quelconque fardeau financier. Je suis engagé individuellement pour chaque projet, donc c’est définitivement moins risqué , ajoute-t-il.

Son regard est posé sur la relève, qu’il compte bien aider avec son expertise, même s’il remet encore en question les manières d’encourager les nouveaux visages. L’argent public sert surtout à financer des projets qui fonctionnent déjà bien , énonce-t-il.