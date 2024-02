Le budget 2024 du gouvernement de la Colombie-Britannique peine à convaincre

Le budget 2024 du gouvernement de la Colombie-Britannique a suscité de nombreuses critiques, tant du côté des partis politiques que de la société civile.

Kevin Falcon, le chef du parti libéral BC United, a très vivement critiqué le budget présenté jeudi par la ministre des Finances, Katrine Conroy. C’est le pire exemple de dépenses inconsidérées que j’ai pu voir dans un budget gouvernemental , a commenté le chef de l'opposition, qui fut lui aussi ministre provincial des finances.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du parti BC United et de l'opposition officielle, Kevin Falcon, a réagi au budget présenté par la ministre des Finances Katrine Conroy. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Les soins de santé, la sécurité publique, le nombre de morts par surdose, le coût du logement, [...] dans tous les secteurs dont le gouvernement provincial a la responsabilité, nous voyons les pires résultats que nous ayons jamais eus , a lancé Kevin Falcon.

Honnêtement, ce budget ne fera rien! Rien pour que les choses s’améliorent pour les Britanno-Colombiens.

Le parti Vert de la Colombie-Britannique a lui aussi attaqué durement cette mouture 2024 du budget. La cheffe du parti, Sonia Furstenau, estime qu’il manque d’innovation et d’initiatives tournées vers l’avenir .

La Colombie-Britannique pourrait être la cheffe de file d'une économie fondée sur les énergies propres, mais la dépendance du NPD de la Colombie-Britannique à l'égard des combustibles fossiles bloque nos progrès et notre potentiel , continue-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a commenté le budget 2024 présenté par la ministre provinciale des Finances, Katrine Conroy. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Ce gouvernement continue de s'appuyer sur des rabais ponctuels pour créer l'illusion d'une accessibilité financière, au lieu de réaliser des investissements audacieux qui aideront réellement les habitants de la Colombie-Britannique : des investissements dans des domaines tels que les transports, l'éducation, le logement, les soins de santé, et dans une économie basée sur les énergies propres.

Vers la « faillite »

John Rustad, chef du Parti conservateur, a carrément estimé que ce budget va mener à la faillite . Il a seulement été conçu pour tenter de gagner des voix , a commenté John Rustad, faisant référence aux élections provinciales qui se tiendront cet automne.

Depuis que ce gouvernement est à la tête de la province, nous avons vu une augmentation massive des dépenses. En même temps, on assiste à une crise du système de santé, du logement, du coût de la vie, des dépendances aux drogues… Avec toutes ces dépenses, comment sommes-nous arrivés à toutes ces crises?

« La note C » pour le budget

Les entrepreneurs ont eux aussi émis des critiques. Nous donnons à ce budget la note C , a commenté Bridgette Anderson, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Elle reconnaît qu’il y a de bonnes choses pour les entreprises, surtout les petites, mais nous sommes inquiets pour le futur quand nous voyons l’augmentation de la dette et du déficit. Nous nous interrogeons aussi sur les sources de croissance de la province. D’où vont-elles venir? Comment notre province va-t-elle continuer à se développer?

Fiona Famulak, présidente et directrice de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique, salue le relèvement du seuil d’exonération de l’impôt santé des employeurs, qui passera de 500 000 dollars à 1 million de dollars, « même si nous aurions aimé qu'il soit relevé jusqu'à 1,5 million de dollars ».

Fiona Famulak applaudit également les investissements conséquents dans les infrastructures essentielles, comme le logement, les soins de santé, qui vont avoir des retombées pour les entrepreneurs .

Mais on doit se poser la question, que tout le monde se pose : pouvons-nous nous permettre de telles dépenses et une telle dette? Car cet argent, on va devoir le rembourser un jour.

Carson Binda, le directeur du bureau provincial de la Fédération canadienne des contribuables, qualifie d'« innaceptable » le déficit prévisionnel annoncé par le gouvernement. « C'est de l'argent qu'on va devoir rembourser un jour, avec des intérêts en plus. »

Le groupe environnemental Stand.earth a réagi par voie de communiqué. Il y a des investissements pour répondre aux catastrophes, mais ils ne s'attaquent pas suffisamment aux causes profondes de la crise climatique.

Le budget ne prévoit pas de nouveaux investissements significatifs dans les solutions climatiques et la protection des forêts , déplore l’organisation, notant que la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée en Colombie-Britannique a eu lieu en 2023 et que la sécheresse sévit dans toute la province .

Contacté, le Conseil scolaire francophone n’a pas souhaité réagir au budget.