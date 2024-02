Une députée de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick croit que la province devrait avoir un plus grand contrôle sur le nombre d’immigrants admis sur son territoire.

Megan Mitton, députée du Parti vert dans Memramcook-Tantramar, réagissait à la décision récente du gouvernement Trudeau de limiter pour au moins deux ans le nombre d’étudiants étrangers qui entrent au Canada.

L’élue estime que la décision d’Ottawa en est une qui est imposée également à travers toutes les régions du pays, sans égard pour les particularités de chaque province.

Ça démontre pourquoi il est nécessaire que le Nouveau-Brunswick ait plus de contrôle sur ses flux d’immigration, parce que c’est une décision prise à l’échelle fédérale qui a des conséquences négatives ici , a déclaré Megan Mitton jeudi, pendant la séance du comité permanent des comptes publics, à Fredericton.

Ouvrir en mode plein écran Megan Mitton, l'une des trois députées du Parti vert du Nouveau-Brunswick, siège au comité permanent des comptes publics. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce comité recevait Dan Mills, le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Celui-ci a critiqué la décision d’Ottawa sur les étudiants étrangers.

Notre perspective est que c’est une idée terrible , a-t-il dit aux élus.

Ouvrir en mode plein écran Dan Mills, sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, jeudi à Fredericton. Photo : CBC / Jacques Poitras

Sans aller aussi loin que Megan Mitton, le député progressiste-conservateur Trevor Holder — qui a été ministre de l’Éducation postsecondaire jusqu’à l’été dernier — a déclaré en entrevue jeudi qu’il croyait nécessaire que le Nouveau-Brunswick fasse pression sur Ottawa pour que le fédéral montre plus de flexibilité dans ce dossier.

On a demandé aux établissements d’enseignement postsecondaires de recruter férocement des étudiants à l’étranger, a rappelé Trevor Holder, dans le but de contrer le faible taux de natalité de la province et le manque de main-d’oeuvre.

Ils l’ont fait, et de superbe façon. Maintenant, c’est comme s’ils étaient pénalisés pour leur bon travail , a déploré le député.

Ouvrir en mode plein écran Trevor Holder le 1er novembre 2022, lorsqu'il était ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Photo : CBC / Pierre Fournier

En janvier, le gouvernement Trudeau a annoncé que 360 000 permis d’études seraient autorisés en 2024, une baisse de 35 % comparé à l’année passée. Le Nouveau-Brunswick aura 5580 permis.

Le choix d’Ottawa s’explique par le fait que la hausse du nombre d’étudiants étrangers ces dernières années aggravait la crise du logement.

Marco LeBlanc, le député libéral de Restigouche-Chaleur et porte-parole de l’opposition officielle sur les questions liées à l’enseignement supérieur, ne croit pas que plus de pouvoirs en immigration pour le Nouveau-Brunswick solutionneraient ce problème.

Il a fait écho à un problème déjà souligné ces dernières semaines : chaque demande de permis d'études nécessite également une lettre d'attestation d'une province, et leur nombre est limité.

Ottawa assume que 60 % des étudiants qui reçoivent une lettre vont venir au Canada, mais c’est une moyenne nationale, déclare Marco LeBlanc.

Seulement de 30 % à 40 % des lettres d’admission proposées par le Nouveau-Brunswick sont acceptées. En conséquence, il demande que la province puisse envoyer plus que le maximum de 9300 lettres d'attestation auxquelles elle a droit.

Ouvrir en mode plein écran Marco LeBlanc, le député libéral de Restigouche-Chaleur, en novembre dernier à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le sous-ministre Dan Mills a soutenu en comité parlementaire que le Nouveau-Brunswick a besoin de plus d’étudiants étrangers, parce que beaucoup d’entre eux intègrent le marché du travail dans la province.

Selon les prévisions citées par Dan Mills, le Nouveau-Brunswick aurait 130 000 emplois à offrir dans la prochaine décennie à cause des départs à la retraite des travailleurs.