La traite de personnes, toujours un problème au Canada en 2024

Des dizaines de personnes étaient rassemblées à Saskatoon pour marquer la Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes. Elles ont participé à un congrès visant à souligner les initiatives locales mises en place pour contrer ce crime.

Qu’est-ce que la traite des personnes? Selon la définition donnée par le gouvernement du Canada, la traite de personnes implique de recruter, de transporter et de loger des personnes ou d’exercer un contrôle ou une influence sur leurs mouvements afin de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. On décrit souvent la traite des personnes comme une forme moderne d’esclavage.

L'événement a été organisé par l'Armée du Salut et l'organisme Hope Restored Canada.

Nous proposons du café, des conversations et des biscuits aux personnes qui se trouvent dans le centre commercial et qui souhaitent venir discuter avec plusieurs personnes dans cette salle , explique l'intervenante sur l'esclavage moderne et le trafic des êtres humains au sein de l’Armée du salut, Dianna Bussey.

Et ce soir, nous aurons un panel de personnes qui pourront parler de la traite des êtres humains , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'intervenante sur l'esclavage moderne et le trafic des êtres humains au sein de l’Armée du salut, Dianna Bussey. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

Selon la directrice générale de l'organisme Hope Restored Canada, Joeline Magill, la traite des personnes constitue un enjeu national qui affecte surtout les grandes villes, qui sont des corridors de transition des victimes, et la Saskatchewan n'est pas exclue.

C'est un problème qui existe à Saskatoon, et en Saskatchewan en général, et qui n'est pas près de disparaître , déplore Mme Magill.

C'est un problème qui prend de l'ampleur et nous voyons de plus en plus de personnes ou d'incidents signalés par la police, mais nous savons aussi qu'il y a des tonnes de choses qui se produisent et qui ne sont pas signalées, qui ne sont pas reconnues , ajoute-t-elle.

Nous faisons partie du triangle de la traite des personnes ici à Saskatoon. La Saskatchewan en fait définitivement partie, y compris Regina.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de l'organisme Hope Restored Canada, Joeline Magill. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

En avril 2022, la province a promulgué la Loi sur la protection contre la traite des personnes, une mesure jugée essentielle, mais insuffisante par le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes.

Les victimes peuvent être déplacées de Vancouver jusqu'en Saskatchewan pour être déplacées vers le Québec, pour être exploitées par exemple à Montréal, à Toronto , explique le gestionnaire des communications du Centre, Aziz Froutan.

Si on n'a pas de formation obligatoire pour tous les policiers, dans toutes les provinces, il y aura des manquements, Il y aura des besoins, des manques d'informations au sein des policiers , note-t-il.

Avec les informations de Camille Cusset et Geneviève Patterson