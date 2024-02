Le président de la Chambre à Queen's Park tente de faire annuler devant les tribunaux la requête d'une députée provinciale qui a été censurée pour ses propos sur la guerre contre le Hamas. Ted Harnott a demandé aux tribunaux jeudi d'annuler la demande de révision judiciaire de Sarah Jama avant que le litige ne soit entendu sur le fond à une date ultérieure.

L'avocat de M. Harnott a affirmé, devant la Cour divisionnaire de l'Ontario, que les tribunaux n'ont pas à s'immiscer dans les débats de l'Assemblée législative ni à encadrer les pouvoirs du président de la Chambre.

Maxime Faille a ajouté que les tribunaux n'ont pas l'autorité de réviser, voire d'annuler une décision de l'Assemblée législative, par exemple la motion adoptée à la majorité contre l'ex-députée du NPD Sarah Jama.

Ouvrir en mode plein écran Des députés débattent en Chambre à Queen's Park. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

La députée de Hamilton-Centre avait réagi sur les réseaux sociaux à l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre 2023 en appelant à la fin de l'occupation des territoires palestiniens et de l'apartheid par Israël .

Le premier ministre Doug Ford et le leader du gouvernement en Chambre, Paul Calandra, l'avaient alors accusée de soutenir l'attaque du Hamas en territoire israélien.

Le 18 octobre 2023, M. Calandra avait présenté une motion contre Mme Jama dans le but de lui faire perdre son droit de parole en Chambre jusqu'à ce qu'elle se rétracte, supprime ses déclarations et présente des excuses à l'Assemblée.

Ouvrir en mode plein écran Le leader du gouvernement ontarien en Chambre, Paul Calandra, répond aux questions des journalistes jeudi à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

Dans cette cause, Mme Jama évoque son droit à la liberté d'expression pour des déclarations qu'elle a faites à l'extérieur de l'Assemblée législative.

Publicité

Me Faille soutient toutefois que la requête de Mme Jama ne peut pas être entendue devant les tribunaux sous la lorgnette de la Charte des droits et libertés puisqu'elle est contraire au privilège parlementaire et à la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire.

Privilège parlementaire

Au Canada, le privilège parlementaire est une doctrine juridique dérivée du droit britannique qui préserve de tout contrôle judiciaire les activités législatives du Parlement fédéral et, par extension, des assemblées législatives provinciales.

Me Faille affirme que l'Assemblée législative a ses propres règles pour résoudre des conflits et qu'elle possède des pouvoirs disciplinaires destinés à punir un élu pour les paroles qu'il a prononcées à l'intérieur comme à l'extérieur de la Chambre.

Entendre cette cause sur le fond irait à l'encontre de l'objectif du privilège parlementaire , déclare-t-il.

L'avocat ajoute que le tribunal a toute l'autorité requise pour annuler la requête de Mme Jama, conformément à l'arrêt Duffy de la Cour d'appel de l'Ontario.

Ouvrir en mode plein écran La Cour d'appel de l'Ontario avait décrété que Mike Duffy ne pouvait pas poursuivre le Sénat à cause du privilège parlementaire. Photo : Associated Press / Adrian Wyld

La Cour d'appel avait statué que le sénateur Mike Duffy ne pouvait pas poursuivre en justice le Sénat parce que la Chambre haute du Parlement est à l’abri de tout contrôle judiciaire en vertu du privilège parlementaire.

Me Faille ajoute que la nature des propos de Mme Jama n'est pas en cause dans cette requête de MM. Harnott et Calandra.

C'est le pouvoir de l'Assemblée de sanctionner un élu qui doit être pris en compte , dit-il en rappelant qu'il ne revient pas à un tribunal de décider des pouvoirs du président.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Jama, 28 ans, a été élue sous la bannière du NPD il y a un an dans la circonscription de Hamilton-Centre. Photo : Radio-Canada / Samantha Beattie

Ce qui est pertinent ici, c'est ce que l'Assemblée a fait à l'endroit de Mme Jama et non les déclarations de celle-ci sur les réseaux sociaux , précise-t-il en ajoutant qu'il est impossible de déroger aux pouvoirs du président.

Publicité

Ce sont des pouvoirs qui lui sont exclusifs et les tribunaux ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans ses décisions , souligne-t-il.

Me Faille souligne que le pouvoir de sanctionner du président permet en outre de bien faire fonctionner l'Assemblée.

Position du gouvernement

L'avocat du gouvernement, Zachary Green, a présenté plus ou moins les mêmes arguments que son confrère, bien que l'exécutif ne soit pas directement visé dans la requête de Mme Jama.

Me Green, qui représente M. Calandra, reconnaît néanmoins que son client est bien celui qui a présenté la motion contre la députée indépendante en Chambre. Forts de leur majorité, les progressistes-conservateurs n'avaient eu aucun problème à la faire adopter.

L'avocat accuse la partie adverse de chercher à diluer le pouvoir du président de la Chambre sur la réglementation entourant le discours politique. Il en fait lui aussi une question de liberté d'expression.

Ouvrir en mode plein écran Les trois juges de la Cour divisionnaire de l'Ontario ont mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

La motion a été débattue sans la supervision des tribunaux. S'il fallait que le pouvoir judiciaire s'immisce dans le législatif, l'Assemblée législative perdrait ses privilèges , dit-il.

En ce sens, chaque député peut, selon l'avocat, soumettre une motion sur un sujet donné, en débattre avec ses collègues et procéder à son adoption par un vote à l'Assemblée.

Un député n'a pas à aller demander l'avis d'un tribunal sur un ordre du président de la Chambre : cela ne s'est jamais vu au Canada , poursuit Me Green.

Position de la défenderesse

L'avocat de Mme Jama soutient au contraire que les règles parlementaires ne s'appliquent pas au discours politique ou aux opinions qu'un élu formule sur les réseaux sociaux.

Me David Baker explique que la motion a eu de graves conséquences puisque la députée ne peut plus parler en Chambre au nom de ses commettants, un affront à la démocratie et à la liberté d'expression, selon lui.

On lui a demandé de s'excuser pour ses deux gazouillis et de ne plus les répéter, mais elle a refusé de le faire, parce qu'elle estime que l'Assemblée a outrepassé ses droits et ses privilèges , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Jama a été expulsée du caucus du NPD le 23 octobre 2023 après ses propos sur Israël 13 jours plus tôt sur le réseau X. Photo : (Bobby Hristova/CBC)

Me Baker ajoute que le discours politique est l'élément vital de toute démocratie et que les élus ont le devoir de tenir un gouvernement responsable de ses actions.

Il semble évident que la motion avait pour objectif de réduire au silence Mme Jama , poursuit l'avocat.

Or, selon lui, le pouvoir disciplinaire du président de l'Assemblée ne s'applique pas à la liberté d'expression à l'extérieur de la Chambre. C'est de l'abus de pouvoir , poursuit-il.

Mme Jama a été censurée pour son discours politique engagé , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de l'opposition officielle, Maritt Styles, a répondu aux questions des journalistes jeudi à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

Me Baker affirme qu'il est nécessaire de concilier le privilège parlementaire et la Charte des droits et libertés, ce que les avocats des parties adverses n'ont pas réussi à faire, selon lui.

Cette conciliation exige donc de réexaminer le privilège parlementaire de l'Assemblée législative , conclut-il.

La cause a rebondi à Queen's Park.

Interrogé à ce sujet, M. Calandra a dit que Mme Jama peut faire entendre la voix de ses électeurs en comité parlementaire ou lorsqu'elle participe à un vote en Chambre mais qu' il n'est pas question d'excuser l'Assemblée pour la décision qu'elle a prise contre elle pour ses propos .