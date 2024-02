Ottawa investit 16 M$ pour la construction de logements au centre-ville de Winnipeg

Le gouvernement fédéral investit 16 millions de dollars pour appuyer la construction de 214 nouveaux appartements, dont 86 logements sociaux, au centre-ville de Winnipeg. La ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland s’est rendue à Winnipeg pour rencontrer les responsables du projet.

Le chantier situé au 308 rue Colony livrera les logements pendant l'hiver 2025, selon les responsables du projet.

Il devra permettre à plus de 200 ménages de s’installer alors que le secteur du logement social est en crise.

L’accord qu'on a maintenant avec la Ville de Winnipeg permettra la construction de milliers et milliers de plus de logements ici à Winnipeg.

Ce financement s’ajoute aux 122 millions de dollars d'un fonds fédéral destiné à accélérer la construction de nouveaux logements, dont 900 logements abordables, annoncé en décembre 2023.

La Ville a également reçu 109 millions de dollars du gouvernement provincial l’été 2023 pour construire un nouvel hôtel-boutique et des logements abordables dans le centre-ville de Winnipeg.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de construction situé au 308 rue Colony développera 214 nouveaux appartements, dont 86 logements sociaux. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

À Winnipeg, plus de 5300 personnes étaient sur la liste d’attente pour accéder à un logement social en 2023. De plus, près de 50 000 appels ont été faits aux services de sécurité de Logement Manitoba entre janvier 2020 et octobre 2023.

Un pas dans la bonne direction

Des défenseurs du logement social disent reconnaître que cette construction sera bénéfique pour la région, mais que la ville a davantage besoin de logements sociaux.

100 logements sociaux, nous en avons besoin, dit-il. Nous devons en avoir 1000 de plus l'année prochaine et cela doit se faire avec les logements sociaux déjà existants , affirme le militant communautaire Sel Burrows qui souhaite également que le secteur de la rénovation soit développé pour répondre aux besoins de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Le site de construction de logements situé au 308 rue Colony à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Pour sa part, le directeur des initiatives stratégiques de Equal Housing Initiative, Sébastien De Lazzer, précise qu’il faut casser cette segmentation entre le logement et la santé .

Publicité

Il estime qu’il faut repenser le modèle de construction et souligne l’importance d’intégrer des services de santé à l’intérieur des logements abordables.

À partir du moment où on construit des logements sociaux, c'est une condition sine qua non d'apporter aussi une structure [de soutien en santé] , ajoute Sébastien De Lazzer.

Avec les informations de Victor Lhoest