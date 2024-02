Même avec le temps froid, rien ne semble arrêter les petits du Centre des services scolaires de l'Estuaire qui ont participé à une activité de pêche sur glace avec le Cégep de Baie-Comeau. Le Cégep, qui organise cette activité depuis 2018 dans le cadre de son programme TACH, devra toutefois peut-être écourter la saison de pêche en raison de l’hiver tardif et du redoux du mois de janvier.

On a eu de belles prises! Je pense qu’on a battu le record. 34 truites jusqu’à présent! , s’est exclamée la professeure Julie Lepage, une enseignante de l’école des Dunes à Pointe-aux-Outardes.

Les quelque 22 élèves de l’école primaire, qui participent à la Classe grandeur nature, ont été invités par le Cégep de Baie-Comeau pour prêter main-forte aux étudiants du programme en gestion de la faune, de la chasse et de la pêche ou Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique (TACH).

Des accompagnateurs étaient aussi sur place pour supporter les activités de pêche et d'ensemencement du Cégep de Baie-Comeau au lac Provencher. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

En s'initiant à la pêche blanche, les jeunes élèves ont eu l'opportunité d’aider les étudiants de troisième année du programme TACH dans leur tâche principale : repeupler le lac en y ensemençant plus d’un millier de poissons.

Pour y arriver, le Cégep de Baie-Comeau se rend chez un apiculteur de Longue-Rive pour s’approvisionner en poissons, qui sont ensuite transportés jusqu’à Baie-Comeau pour être méticuleusement déposés dans le lac Provencher.

La vingtaine d'étudiants du Cégep de Baie-Comeau du cours d’exploitation faunique travaillent d'arrache-pied pour ensemencer plus d’un millier d’ombles de fontaine, une sorte de truite bien appréciée des pêcheurs.

Une activité à l’objectif pédagogique dans le cadre d’un programme avec plusieurs opportunités d’apprentissage selon l'étudiante Elisa Veriman.

Elisa Veirman est étudiante en Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique au Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Arrivée au Canada depuis trois ans, l’étudiante d’origine française juge que le programme du Cégep de Baie-Comeau est plus complet et pratique que d’autres programmes du même genre enseignés ailleurs.

Ça nous permet d’apprendre ce qu’on ne voit pas forcément dans nos cours ou durant notre carrière.

De nouvelles opportunités pour les étudiants du TACH

Selon un des organisateurs de l'événement, le professeur Patrice Lord du Cégep de Baie-Comeau, les opportunités d’emplois pour les étudiants de son programme sont plus nombreuses qu’auparavant.

Il y a beaucoup d’opportunités, beaucoup plus qu’il y a une vingtaine d’années et le taux de placement est très bon.

Patrice Lord est enseignant et biologiste en Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique au Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

À sa création, il y a plus de 50 ans, le programme TACH était plus adapté aux étudiants qui souhaitaient travailler dans les pourvoiries de chasse et pêche.

Mais aujourd’hui, à la fin de leur parcours collégial, les étudiants pourront tenter leur chance comme technicien de la faune pour le ministère de l’Environnement, par exemple, ou pour des firmes de consultants et des regroupements environnementaux, selon M. Lord.

Une saison difficile pour la pêche blanche

Malgré l’ambiance enjouée qui régnait sur le lac Provencher, la saison de la pêche sur glace n’a pas été de tout repos au Québec cette année.

Certaines régions ont même dû complètement interdire l’activité, faute de glace.

L’hiver tardif et la période de redoux intense de la fin janvier jusqu’au début du mois de février a causé bien des ennuis aux amateurs de pêche sur glace comme au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le mardi 20 février, l'épaisseur de glace sur le lac Provencher était de 75 cm selon Patrice Lord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Sur la Côte-Nord, les conditions sont beaucoup plus favorables. La semaine dernière, des pourvoiries ont mesuré 60 cm de glace à Fermont et 30 cm à Sept-Îles. Une épaisseur bien au-delà du seuil sécuritaire pour la pêche sur glace.

Toutefois, Patrice Lord estime que les conditions ont changé cette année.

On a eu un peu moins de glace cette année puisqu'on a vraiment eu un hiver qui a été tardif , observe M. Lord.

Il n’y a aucun danger en tant que tel bien sûr. [...] Mais cette année, on fait vraiment ça plus tôt parce que les conditions de glace sont inférieures à la moyenne , ajoute-t-il.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin