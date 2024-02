La démission de France Bélisle résonne pour Jean Lamarche

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a réagi en fin de journée à l’annonce de la démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui quitte son poste pour des raisons de santé mentale.

Le maire a déploré la perte de cette collègue au sein du caucus des grandes villes, indiquant que Mme Bélisle était plus qu’une consœur .

France est une femme engagée et une femme avec un sens de l'humour incroyable, je tiens à le dire [...]. Puis c'est quelqu'un avec qui a un niveau d'engagement très élevé , dit-il.

On perd quelqu'un à un poste qu'elle pouvait assumer amplement et je veux juste vous dire, j'ai encore un peu ému de ça , dit-il

Publicité

M. Lamarche, qui a lui-même pris un arrêt de travail de sept mois lors de son mandat, rappelle qu’il était lui aussi à ça , de prendre la même décision avant son arrêt temporaire.

Il explique que plusieurs facteurs peuvent mener à ces démissions, 800 des 8000 élus au Québec ont démissionné ou pris une pause depuis les dernières élections municipales.

Ce n’est pas la violence sur Facebook, puis ce n’est pas les gestes d'intimidation, puis ce n’est pas les platitudes qu'on reçoit qui font qu'on démissionne. C'est que ces gestes-là nous font perdre notre quête de sens , dit-il.

À un moment donné, on n'a plus de raison d'aller exercer notre fonction parce que le matin on se demande pourquoi je vais faire ça. , ajoute-t-il.

D'après une entrevue à l'émission En direct