Le ministre de l’Énergie a donné suite jeudi à une décision annoncée à l’automne et présenté un projet de loi qui annule une décision au sujet du branchement des nouvelles maisons au réseau de gaz naturel. Il s’agit d’un recul aux yeux des partis d'opposition et de groupes qui veulent que l’Ontario délaisse les énergies fossiles au profit d’options plus « vertes ».

La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO), un organisme réglementaire indépendant, avait statué avant Noël que le fournisseur de gaz naturel Enbridge devait facturer le coût intégral de raccordement dès le départ, plutôt que de s'échelonner sur une période de 40 ans. Cette approche augmenterait le prix des nouvelles propriétés.

L’annulation de cette décision empêchera l’ajout de 4400 $, en moyenne, au prix des maisons neuves, ou que des dizaines de milliers de dollars soient ajoutés au prix d’une maison dans les régions rurales de l’Ontario , assure le gouvernement dans un communiqué.

Échelonner les paiements

Une fois adopté, le projet de loi donnera à la province le pouvoir d’invalider la décision de la Commission de l’énergie, de ramener la période d’amortissement à 40 ans et d’ordonner à l'organisme réglementaire d’organiser des audiences sur toute question d'intérêt public.

La dernière chose que nous voulons faire, c'est d’intervenir, mais nous pensons aux intérêts des gens de l’Ontario , s’est défendu le ministre Smith.

La province s’est donné comme objectif de faire en sorte que 1,5 million de nouveaux logements soient construits en 10 ans. « La dernière chose que nous voulons, c'est de voir le prix des nouvelles maisons augmenter », a-t-il déclaré.

D'autres sources moins polluantes

Des groupes environnementaux estimaient que la décision de la commission était une grande victoire et aurait encouragé le recours à des équipements de chauffage et de climatisation moins polluants, comme les thermopompes, ce qui aurait été profitable pour les consommateurs.

« Nous devrions choisir les options les plus propres et les moins coûteuses pour chauffer et climatiser les nouvelles maisons », avait écrit Keith Stewart, de Greenpeace Canada. Et cela même si ça déplaît aux amis du gouvernement Ford à Enbridge et aux promoteurs immobiliers.

Le porte-parole du NPD en matière d’énergie pense que la décision du gouvernement d’intervenir dans le champ de compétence de la Commission de l’énergie, un organisme indépendant, crée un dangereux précédent.

Peter Tabuns croit aussi qu’elle aura des répercussions sur les consommateurs, parce qu’Enbridge voudra augmenter ses tarifs pour financer ses projets d'investissement.

L'organisme réglementaire a dit non, nous ne vous permettrons pas de facturer aux clients existants l’expansion de votre réseau , rappelle-t-il. Il estime que les répercussions pourraient atteindre 300 $ par abonné au cours des quatre prochaines années .

Le chef des verts, Mike Schreiner, croit qu’Enbridge sera le seul à profiter de la décision du gouvernement. Les verts soutiennent la décision de la CEO qui vise à aider les Ontariens à délaisser les carburants fossiles et à choisir des sources d'énergie plus propres et plus économiques.

