Une activité courue pour discuter de la transition verte dans le monde des affaires

Plus de 300 personnes du monde des affaires ont assisté jeudi matin au premier Rendez-vous Transition verte. Elles se sont questionnées sur les manières de prendre un virage écologique.

Cet événement était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) et le Réseau Environnement. Il s’est déroulé à l’Hôtel Delta Saguenay à Jonquière.

Des entrepreneurs ont été invités à partager leur expérience avec des gens d'affaires et des politiciens. Au-delà du réseautage, le but de la journée était de promouvoir la transition énergétique et écologique.

C’est ce qu’a fait Stéphane Boivin, vice-président aux opérations pour le Groupe Alfred-Boivin.

Depuis quelques années, sept camions de l'entreprise spécialisée dans le transport de machinerie lourde et hors-norme roulent au gaz naturel.

Si on compare ça avec un camion diesel, on parle de 25 % de moins d'émissions de gaz à effet de serre , a souligné Stéphane Boivin.

L'idée était de réduire l'empreinte environnementale liée au camionnage. Satisfaite, l'entreprise a même déjà commandé d'autres camions.

En plus d'avoir un impact environnemental significatif, c'est rentable de le faire en fait. Ce matin, les entreprises de transport seraient jalouses, mais je roule à 80 cents le litre ce matin. Donc il y a un retour sur l'investissement qui est quand même assez rapide pour les entreprises de transport , a-t-il poursuivi.

« Du travail à faire »

Peu d’entreprises sont allées aussi loin que le Groupe Alfred-Boivin.

C'est 7 % des entreprises qui connaissent leur empreinte environnementale. Donc, on a du travail à faire , a chiffré Sandra Rossignol, présidente-directrice générale de la CCISF .

Le colloque est aussi une manière pour les participants de connaître les programmes d'aide existants associés à la transition verte.

Je pense qu'aujourd'hui, ce mariage-là entre la Chambre de commerce et Réseau Environnement, de faire mettre de l'avant l'expertise de Réseau, la communauté d'affaires de la Chambre puis qu'on puisse justement démontrer comment que c'est rentable l'économie verte puis que nos entreprises prennent ce virage-là , a expliqué Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement, qui était un des invités.

Ouvrir en mode plein écran Les invités Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement, entourent Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Comme l’événement a affiché complet, c'est un signe pour les observateurs que la lutte aux changements climatiques est une réelle préoccupation.

La décarbonation de nos activités, ce n'est pas une histoire de centre-ville de Montréal puis ce n'est pas une histoire d'Assemblée nationale. Ça va se passer dans toutes les régions du Québec. Ça va se passer par plein de petits gestes. Il y a de très, très grandes entreprises qui ont déjà bien avancé dans la décarbonation, mais il faut que toutes nos PME , on est une nation de PME , travaillent là-dessus aussi , Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Une deuxième édition de l'événement est déjà au programme pour 2025.

D’après un reportage de Mireille Chayer