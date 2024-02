À la recherche d’un usage équilibré de la forêt gaspésienne

Les consultations sur l'avenir de la forêt se sont tenues jeudi à Gaspé. Le processus vise à voir ce qui peut être changé dans la gestion des forêts, avec les changements climatiques et l'augmentation des usages.

Une trentaine de participants étaient sur place et ont pu débattre de leur vision, dont des représentants de groupes environnementaux, des syndicats et des représentants de l'industrie forestière.

Ça faisait longtemps que c'était demandé. On était vraiment dû pour mettre les pendules à l'heure au niveau du régime forestier qui est en place depuis 2013 , affirme Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie et président du Comité des communautés forestières du Québec à la Fédération québécoise des municipalités. Ça nous permet de vraiment mettre le zoom sur les problématiques que l'on rencontre au niveau de la gestion forestière au Québec.

Guy Bernatchez estime qu'il est difficile de faire en sorte de trouver un juste milieu pour que tout le monde y trouve son compte. (Photo d'archives)

Les participants à la rencontre en personne ont été choisis par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ce qui a été vivement critiqué par plusieurs groupes en Gaspésie.

Ces consultations ont été demandées par le Forestier en chef à la suite des importants feux de forêt l'été dernier.

En Gaspésie, le territoire est vaste et l'industrie forestière, importante. La balance entre la préservation de la biodiversité et un usage équilibré entre les entreprises et les usagers récréatifs, comme les chasseurs et les pêcheurs, n'est pas toujours facile à trouver.

«Il faut préserver un peu mieux nos écosystèmes pour bénéficier des services écosystémiques qu'ils nous rendent», affirme Dominic Lemyre, directeur-général par intérim du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie.

C'est un enjeu, actuellement, de faire une protection accrue du territoire. [...] Dans le domaine forestier, on est à 8 % de protection du territoire, donc il y a un rattrapage à faire pour atteindre les objectifs de 2030 [de la COP15 sur la biodiversité] , estime Dominic Lemyre, directeur général par intérim du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie.

Il constate que dans la forêt gaspésienne, il y a une prépondérance de mines et d’industries. C'est sûr que c’est une dynamique très axée sur l'exploitation de la forêt. On doit harmoniser avec d'autres usages de la forêt. On aimerait ça qu'il y ait un meilleur rebalancement des différents usages de la forêt.

La protection du caribou

Un des enjeux soulevés pendant la journée est notamment la stratégie de protection du caribou, que Québec a reportée à de nombreuses reprises. Dans ce dossier, l'industrie forestière se dit prête à des changements.

Steve Leblanc, vice-président approvisionnement pour le groupe de scierie GDS, souhaite voir une volonté politique d'aménager le territoire gaspésien à la fois pour les usines et pour sa protection.

Même si la stratégie des caribous retirait certains secteurs de l'aménagement, on a clairement assez de territoire pour nous permettre de continuer à opérer pour plusieurs années , affirme Steve Leblanc, vice-président approvisionnement pour le groupe de scierie GDS. Il estime que pour relever ce défi de faire mieux sur de plus petits territoires, cela prend une volonté politique d’investir plus d’argent.

Il mentionne qu’en Gaspésie, il y a un consensus de presque tous les utilisateurs du territoire dans le dossier du caribou. On avait déposé un mémoire collectif sur notre vision des choses par rapport à la protection du caribou. Malheureusement, on est plusieurs années plus tard et on attend encore le résultat de ces consultations-là.

Les chemins forestiers

Un autre enjeu abordé a été l'importance de réduire le nombre de chemins forestiers et même d’en fermer certains, alors que le constat actuel est que leur nombre augmente chaque année.

Ces chemins permettent un accès à la forêt à l'industrie et ils sont appréciés par certains membres du public, mais ils ont un impact important sur les écosystèmes, en favorisant le déplacement des prédateurs, notamment.

Rémi Lesmerises, directeur-général de la Société de gestion des rivières de Gaspé, estime que la gestion de la voirie forestière est l'enjeu le plus important pour la qualité de l'eau des rivières gaspésiennes.

La voirie forestière, ça amène des sédiments, ça crée des obstacles à la migration du poisson, ça morcelle la forêt résiduelle et ça accélère le ruissellement. Ce sont des impacts majeurs sur les cours d'eau. Il y a moyen de faire mieux que ce qu'on fait présentement , estime Rémi Lesmerises, directeur-général de la Société de gestion des rivières de Gaspé.

Rémi Lesmerises suggère d'utiliser des passages à gué plutôt que des ponceaux, quand c'est possible.

Selon lui, les passages à gué permettent à l'eau et aux espèces de poissons de continuer à circuler.

L’importance d’impliquer les élus

Les élus présents ont souligné l'importance de préserver la réalité régionale.

La forêt de la Gaspésie, ce n’est pas la même que celle de la Côte-Nord, de l'Outaouais ou de l'Abitibi. Il est important de préserver les spécificités régionales pour que ce soit le plus pertinent possible , souligne Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie.

Selon lui, il est très important d’impliquer les élus sur les tables de gestion intégrée des ressources sur le territoire. C'est très important parce que c'est les élus qui sont imputables auprès de la population.

Les consultations doivent se poursuivre dans les semaines à venir et pourraient amener des changements législatifs avant les prochaines élections.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau