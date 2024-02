Un syndicat évoque une convention collective pour les travailleurs étrangers

Au moment où plus de 1000 travailleurs migrants travaillent déjà dans des serres en Ontario, les producteurs agricoles en attendent plus de 10 000 dans les mois à venir, selon Richard Lee, directeur général de l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers. Les défenseurs des travailleurs agricoles appellent à des réformes pour protéger leurs droits.

La première vague de travailleurs migrants de l’année est arrivée dans les serres en janvier, affirme l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers, qui représente plus de 170 producteurs agricoles de serres de la province.

Ces travailleurs sont principalement venus du Mexique et de pays des Caraïbes, notamment de la Jamaïque et de Trinité-et-Tobago. Ils sont dans deux programmes saisonniers de 8 mois ou de 2 ans au maximum, explique Richard Lee.

Des conditions de travail toujours précaires

Selon le représentant national du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce du Canada(TUAC), les travailleurs migrants travaillent dans des conditions difficiles.

Certains travailleurs risquent d’être renvoyés lorsqu’ils n’atteignent pas les rendements journaliers que fixent les superviseurs , explique Santiago Escobar, représentant national du syndicat.

Ils sont constamment surveillés et appelés à travailler sous pression, ajoute M. Escobar.

Les travailleurs doivent par exemple récolter, disons près de 30 kilos de champignons ou remplir un certain nombre de boîtes de tomates en une heure , explique-t-il.

Le syndicat demande plus de protection

Selon le représentant du syndicat, l’accès à la convetion collective pour l’ensemble des travailleurs agricoles de l’Ontario contribuerait à améliorer leurs conditions de travail.

La convention collective protégerait les travailleurs contre les représailles, notamment de licenciement à tout moment , explique Santiago Escobar.

M. Escobar dit que l’option permettrait aux travailleurs d’avoir une voix et de s’asseoir avec l’employeur et enfin de négocier les bonnes conditions de sécurité et de travail.

Sévère mise en garde contre des producteurs fautifs

Des travailleurs migrants ont trouvé la mort au cours des deux dernières années, en Ontario. Richard Lee, est catégorique. Les propriétaires de serres qui ne se conforment pas aux exigences s’exposent aux sanctions.

Si l’une des fermes que nous représentons ne respecte pas les normes minimales, nous ne la défendrons pas, dit-il.

Il n’y aura aucune excuse pour quiconque maintient des travailleurs migrants dans des conditions déplorables.

De lourdes amendes et inspections régulières

Les recruteurs reconnus coupables d’avoir pris ou conservé le passeport ou le permis de travail d’un ressortissant étranger s’exposent à une amende maximale de 500 000 $ pour un particulier et de 1 000 000 $ pour une entreprise, affirme dans un courriel un porte-parole du ministère ontarien du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, en vertu de la Loi sur la protection des étrangers en matière d’emploi (EPFNA).

Le ministère effectue des centaines d’inspections agricoles chaque année pour s’assurer que les employeurs s’acquittent de leurs responsabilités et assurent la sécurité des travailleurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), selon toujours le même porte-parole.

En 2023, le ministère affirme avoir effectué plus de 640 visites sur le terrain dans des exploitations et des lieux de travail agricoles.