Attaque à la hache dans une résidence de Moncton

Un homme âgé a été victime d’une attaque à la hache après que quatre personnes se sont introduites chez lui par effraction, à Moncton au Nouveau-Brunswick. L’incident a ensuite donné lieu à une poursuite automobile.

Quatre personnes ont été accusées en lien avec cette affaire. Trois d’entre elles ont comparu au palais de justice de Moncton, jeudi.

La scène violente s’est déroulée dans une résidence de la rue Mountain, le 10 février en début d’après-midi.

Selon la GRC, quatre personnes sont entrées dans la maison de l’homme âgé avant de l'attaquer avec une hache.

Il a dû être transporté à l’hôpital afin d’obtenir des soins pour des blessures graves, mais sa vie n’était pas en danger, dit la police.

Les quatre assaillants ont ensuite pris la fuite. Un policier, qui avait été appelé sur les lieux, a tenté de suivre la voiture, mais cette dernière n’a pas arrêté sa course avant de percuter un autre véhicule.

Les quatre accusés ont ensuite pris la fuite à pied.

La GRC a finalement réussi à mettre la main au collet des quatre personnes, grâce à l’aide de l’escouade canine.

Trois des quatre personnes accusées dans cette affaire ont comparu au palais de justice de Moncton, jeudi.

Les accusés – trois hommes et une femme originaires de Moncton et âgés de 29 à 48 ans – font face à de nombreuses accusations, dont introduction par effraction, voies de fait graves et séquestration.

Le 11 février, Steven Fenwick Vanbuskirk, Richard Vosburgh, Jessica Power et Luc Anthime Jean ont comparu en cour provinciale à Moncton et ont été remis en détention.

Jeudi, Richard Vosburgh et Jessica Power ont été remis en liberté en attendant leur procès.

L’audience de libération sous caution de Luc Anthime Jean a été remise à plus tard. Quant à Steven Fenwick Vanbuskirk, son audience de libération sous caution aura lieu en mars.

Avec des informations de Frederic Cammarano