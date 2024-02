Le jugement rendu en début de semaine par la Cour supérieure du Québec dans le litige qui oppose l'entreprise gaspésienne Cime Aventures au provincial forcera le gouvernement à revoir ses façons de faire, selon un professeur en droit. Benoît Pelletier estime que cette décision se veut « embarrassante » pour le provincial.

Le juge Alexander Pless a rendu sa décision lundi, 10 mois après le procès qui s’est déroulé au palais de justice de Montréal.

Le juge a statué que Québec n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en restreignant les activités commerciales de Cime Aventures sur la rivière Bonaventure par le biais d’une autorisation de commerce. L’entreprise alléguait que cette entente, qui limitait le nombre d’embarcations qu’elle pouvait admettre sur le cours d’eau à l’été 2021, était inconstitutionnelle puisque la navigation est de compétence fédérale. Dans un deuxième temps, le magistrat a toutefois donné raison à Cime Aventures en concluant que le provincial a manqué à son devoir d’équité dans le processus qui a mené à l’imposition de ces restrictions.

Le professeur éminent en droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, Benoît Pelletier, a parcouru la décision de 58 pages. Il croit qu'elle forcera l’État à revoir ses façons de faire en matière d’équité lorsqu’il autorisera des activités commerciales sur le territoire des ZEC de la province.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Pelletier avait indiqué, avant les audiences, que le dossier de Cime Aventures n'était pas anodin puisqu'il était sujet à mener à une révision de la jurisprudence. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ça ne veut pas dire qu’il n’imposerait pas les mêmes conditions, mais ça veut dire qu’il doit [revoir] le processus décisionnel , précise M. Pelletier.

Somme toute, c’est une belle victoire pour Cime [Aventures], je dirais. En fait, c’est certainement une décision qui rappelle à l’ordre le gouvernement […].

D'autre part, le professeur Pelletier est d’avis que la victoire du provincial dans le volet constitutionnel découle d’une interprétation relativement restreinte de la compétence fédérale de la navigation.

La portée de la compétence fédérale en matière de navigation est loin d’être définitivement établie malgré le jugement du juge Pless. […] Il y a de la jurisprudence qui est relativement contradictoire , prévient-il.

1:41 Une famille s'apprête à descendre la rivière Bonaventure en radeau pneumatique avec Cime Aventure en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les parties concernées réagissent

Cime Aventures a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada. Sa directrice générale, Élodie Brideau, a néanmoins partagé ses premières impressions dans une déclaration écrite acheminée par courriel. Elle y salue la décision du juge; elle considère que son entreprise y fait bonne figure .

Ouvrir en mode plein écran Élodie Brideau au palais de justice de Montréal, lors du procès (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'entreprise souligne notamment les conclusions du tribunal sur l'aspect de l'équité procédurale.

Dans l’ensemble du jugement, Cime Aventures s’illustre [en] étant un citoyen corporatif respectueux dans la mise en œuvre de ses activités et en position de légitimité à l’égard de ses activités. Plusieurs des éléments de preuves que nous avons fait valoir sont considérés dans le jugement.

L'entreprise dit néanmoins avoir besoin de plus de temps pour analyser l'aspect constitutionnel, afin de pouvoir se prononcer avec assurance sur ce volet plus complexe . On ignore si la compagnie compte porter le jugement en appel.

L’Association des pêcheurs récréatifs de la Bonaventure (APSB), qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure, est intervenue volontairement lors du procès. Elle se dit satisfaite du jugement d'Alexander Pless.

Ouvrir en mode plein écran André Hébert était présent lors des audiences, qui se sont déroulées du 4 au 6 avril dernier à Montréal. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Sur la question constitutionnelle, la décision va dans le sens de ce que l’avocat de l’ APSB a tenté de démontrer durant les audiences, c’est-à-dire que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) avait le pouvoir de restreindre les descentes qu’organise Cime Aventures puisqu’il régissait les activités d’une entreprise locale. Pour nous, c'est une belle victoire , lance le président de l'association, André Hébert.

M. Hébert précise qu’une décision qui aurait jugé inconstitutionnelle l’autorisation de commerce en litige aurait eu des répercussions importantes, et pas seulement en Gaspésie.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux de la ZEC de la rivière Bonaventure Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Si on avait d’emblée, via un jugement, annulé toutes les autorisations de commerce données sur les rivières à saumon, on peut s’apercevoir que ça aurait été une problématique [ailleurs] , résume M. Hébert.

On est contents que ce soit réglé pour l’ensemble des rivières.

Le gouvernement du Québec n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue au moment de publier ces lignes. Les deux parties disposent de 30 jours pour porter le jugement en appel.