La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé jeudi son rapport d’enquête sur les circonstances entourant la mort de Maureen Breau, concluant que le manque de formation des policiers et le manque d'évaluation des dangers des interventions policières ont contribué à l'accident.

Ces conclusions ont été présentées lors de la huitième journée des audiences de la commission d’enquête sur la mort en service de la sergente à Louiseville le 27 mars 2023.

À la suite d’une enquête qui a nécessité plus de 3000 heures à réaliser, la CNESST a pu reconstituer l’incident, en dégager les causes et émettre des recommandations pour tenter d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

Le rapport rendu public en fin d’après-midi jeudi dégage plusieurs causes liées à la préparation des policiers qui se sont rendus chez Isaac Brouillard Lessard pour son arrestation.

La CNESST conclut notamment que l’évaluation du risque lors d’une intervention d’arrestation planifiée est déficiente, en ce qu’elle est laissée à la discrétion des policiers et qu’elle les expose à intervenir face à un individu dont le niveau de dangerosité aurait nécessité une stratégie d’intervention leur assurant une plus grande sécurité .

Tragédie de Louiseville : la mort de Maureen Breau Consulter le dossier complet Tragédie de Louiseville : la mort de Maureen Breau Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Lors de la présentation du rapport, les représentants de la CNESST ont notamment présenté un formulaire d’évaluation du risque de l’intervention, qui classait Isaac Brouillard Lessard comme un danger moyen, ce qui aurait pu nécessiter l’intervention du groupe tactique d’intervention.

Publicité

Parmi les conclusions du rapport, on note aussi que la planification de l’arrestation est inadéquate, en ce que plusieurs éléments des principes de défense et des principes tactiques lors d’une intervention policière ne sont pas respectés .

Il est aussi noté dans le rapport que la formation des policiers en matière d’emploi de la force est insuffisante .

Une autre conclusion du rapport indique que la supervision par l’employeur de ses policiers lors de l’évaluation du risque et de la planification de l’intervention est inadéquate .

La CNESST recommande dans son rapport quatre correctifs à apporter de la part de la Sûreté du Québec (SQ), l'employeur des patrouilleurs.

Correctifs demandés par la CNESST : Évaluation des risques par la patrouille-gendarmerie lors d’une intervention planifiée;

Évaluation des risques lors d’une intervention non planifiée : méthodes et techniques de travail sécuritaires;

Formation et le maintien des compétences des travailleuses et travailleurs en patrouille-gendarmerie;

La supervision des travailleuses et travailleurs en patrouille-gendarmerie.