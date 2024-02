Les travaux d’un chercheur de Québec pavent la voie à un traitement de l’endométriose

Un chercheur du CHU de Québec, le professeur Donald Poirier, a conçu une famille de molécules prometteuses pour développer un traitement contre l’endométriose, une maladie qui touche environ 10 % des femmes à l’échelle mondiale, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Qu'est-ce que l’endométriose? Une maladie chronique qui touche les femmes et les filles en âge de procréer. Cette maladie est associée à des douleurs aiguës au moment des règles et des difficultés à devenir enceinte. L’endométriose se caractérise par le développement de tissu semblable à ceux de la muqueuse utérine en dehors de l’utérus, entraînant une inflammation. Définition : OMS

Lorsqu’il a commencé ses travaux sur les inhibiteurs de l’enzyme 17β-HSD1 , en 1991, le professeur Poirier, chimiste médicinal au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, travaillait plutôt sur un traitement du cancer du sein. Or, vingt ans après le début de ses travaux sur cette famille de molécules, il s’est plutôt tourné vers le traitement de l’endométriose.

Une molécule qui se distingue

Comme le souligne le professeur Poirier en entrevue téléphonique, son équipe n’était pas la seule à tenter de concevoir une famille de molécules qui aurait pour effet de ralentir ou d’arrêter les lésions causées par l’endométriose. Mais la famille de molécules créée par l’équipe de Donald Poirier s’est démarquée.

La molécule qu’on a développée, elle réagit différemment de ce qui avait été développé jusqu’à maintenant. La nôtre est capable d’inhiber de façon irréversible l’enzyme.

Les tests menés sur des animaux qui recevaient la molécule une fois par jour ont été concluants.

Dans le cas des souris, par exemple, le professeur explique qu’elles avaient moins de douleurs causées par les lésions d’endométriose.

Une autre preuve de concept a été effectuée sur un singe qui avait des lésions visibles. On pouvait à ce moment-là voir que le nombre de lésions avait diminué ou leur grosseur avait diminué.

Ouvrir en mode plein écran Au cours des années de recherche pour obtenir la molécule appelée PBRM, le professeur Poirier a travaillé avec René Maltais, expert en chimie organique de synthèse et en chimie médicinale, et Jenny Roy, experte en évaluation biologique de petites molécules. Ils ont tous deux joué un rôle crucial dans la concrétisation de cette molécule. Photo : Fournie par le CHU Québec

Partenariat avec une entreprise pharmaceutique

Cette famille de molécules élaborée par le professeur Poirier et ses collègues Renée Maltais et Jenny Roy a mené à un partenariat avec une entreprise pharmaceutique espagnole, Insud Pharma, qui va se pencher sur le développement d’un traitement contre l’endométriose.

Voir nos recherches sortir du laboratoire et évoluer vers un potentiel traitement, c’est un accomplissement incroyable, surtout après 30 ans de travaux, qui ont aussi permis de former plusieurs étudiants lors de stages en recherche et d’études aux cycles supérieurs , fait remarquer le professeur Poirier.

Le professeur Poirier souligne que maintenant que l’entreprise pharmaceutique détient la licence des molécules, les prochaines étapes pourraient se succéder rapidement. Je pense que d’ici un an, il y a de fortes chances qu’il pourrait commencer les phases cliniques [sur des humains].

De savoir qu’éventuellement des femmes auront une meilleure qualité de vie grâce à cela nous rappelle pourquoi on s’engage en recherche.

La manière dont la molécule sera formulée appartient désormais à l'entreprise. Mais le professeur de Québec compte bien constater l'évolution de sa création qu'il nomme à la blague son ado .