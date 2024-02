La Première Nation Montana, dans le centre de l'Alberta, mise sur un partenariat avec l’entreprise de livraison Drone Delivery Canada (DDC) et l’aéroport d’Edmonton pour obtenir certains produits médicaux par drone.

Le 1er février, un jour qui était particulièrement chaud pour le mois, presque tous les membres du conseil tribal de la nation Montana se sont réunis dans un bâtiment administratif de leur communauté, pour parler du projet. Rassemblés autour de leur chef récemment élu, Ralph Cattleman, ils étaient enthousiastes et pleins d’espoir.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la Première Nation de Montana, Ralph Cattleman a été élu en octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

C’est très stimulant. Ce projet pourrait beaucoup nous apporter , témoigne Ralph Cattleman. Il pourrait aider notre communauté à se faire livrer des produits essentiels dans ce lieu isolé.

Située entre Edmonton et Red Deer, la communauté Montana compte environ 1060 membres et aucune pharmacie sur son territoire. Une des pharmacies les plus proches se trouve à Ponoka, à une quinzaine de kilomètres des terres de la nation. Un trajet de trois heures à pied pour les personnes qui n'ont pas de véhicule.

Ouvrir en mode plein écran La Première Nation Montana se situe à environ 90 km d'Edmonton. Il s'agit de la plus petite Première Nation des quatre Nations de Maskwacis en Alberta. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

C'est une occasion vraiment excitante et innovante, non seulement pour notre Première Nation, mais pour toutes les Premières Nations en général et finalement pour tout le monde. Cela permettrait d’aller dans des endroits où il est difficile de recevoir de simples services de livraison dont nous savons que les coûts sont tout simplement astronomiques , souligne Simone Pipestem, membre du conseil tribal.

Un projet à l’impact environnemental réduit

Derrière l’idée de ce partenariat né en 2022, se cache un homme aux nombreuses idées novatrices pour la communauté. George Addai travaille en tant que directeur général de la société MFN Management Inc., détenue par la Première Nation.

Ouvrir en mode plein écran Directeur général de la société MFN Management Inc. détenue par la Première Nation Montana, George Addai réfléchit encore au financement de la livraison par drone, mais espère que le coût sera « abordable pour la plupart des patients ». Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

J’explorais plusieurs possibilités pour rendre notre groupe innovant. Nous étions en lien avec l’aéroport d’Edmonton et lors d’une conversation ils ont mentionné un projet pilote concernant des drones. Je leur ai donc demandé si on pouvait en faire partie , explique-t-il.

MFN Management Inc. mise sur l’innovation et l'autosuffisance à l’aide de plusieurs entreprises aux projets écologiques. La Première Nation a créé sa propre serre de produits alimentaires, continue d'agrandir ses champs de panneaux solaires et ouvre des cliniques médicales dans lesquelles les produits transportés par les drones seraient livrés. Certains des membres de la communauté ne sont pas véhiculés , soutient George Addai. Si nous pouvions leur apporter leurs ordonnances à l'aide de drones, ce serait un avantage pour tout le monde.

Basée en Ontario, Drone Delivery Canada (DDC) travaille sur plusieurs projets en lien avec le domaine médical. Dans sa province, elle propose d'employer ses drones pour le transport, entre hôpitaux, d’échantillons biologiques à durée limitée tels que des poches de sang.

L’entreprise est tout aussi enthousiaste pour ce projet en Alberta, qu’elle estime avant-gardiste. Les aéroports sont très réglementés et c’est la première fois que de tels collaborateurs mettent en place une opération de drones commerciaux comme celle-ci , témoigne Sylvia Kolitsopoulos, directrice des ventes et du marketing pour Drone Delivery Canada.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise Drone Delivery Canada a été fondée en 2014 et est basée en Ontario. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Même entrain du côté des gestionnaires de l’aéroport d’Edmonton pour qui le drone est un mode de transport durable . Notre aéroport veut être à la pointe dans le domaine des drones. Nous continuons à faire avancer les choses, à repousser les limites en toute sécurité , commente un responsable de l’aéroport d’Edmonton, Trevor Caswell. Nous avons eu et avons encore beaucoup de discussions à propos de la sécurité et des vols d'essai sont encore effectués , précise-t-il.

Les drones utilisés par DDC peuvent transporter jusqu’à 4 kg de marchandise. Un petit coffre à l’intérieur de l’engin permet de glisser des paquets.

Actuellement, quand on va en ville, on peut attendre 5 heures pour voir un médecin. Nous essayons donc de reprendre les choses en main, de gérer notre santé.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du conseil tribal de la Première Nation Montana estiment que la livraison par drone ouvre le champ de tous les possibles pour la livraison de divers produits. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Un projet et modèle d’affaire en cours de développement

Nous sommes à la phase 2 du projet et nous sommes très impatients , indique Sylvia Kolitsopoulos.

Cette étape consiste en l’approbation d’un deuxième itinéraire de vol entre une base dans un parc proche de l’aéroport jusque dans la nouvelle clinique, à Leduc, toujours en travaux. Cette clinique sera gérée par la Première Nation Montana.

La phase 2 inclut aussi l’établissement de partenariats avec des entreprises de logistiques.