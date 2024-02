L’enquête de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) sur les Wolves de Sudbury, qui auraient selon des sources offert une prime à leurs joueurs pour blesser un adversaire, choque des personnes actives dans le milieu du hockey.

Selon l’histoire d’abord rapportée par le réseau Sportsnet, les Colts de Barrie ont eu vent d’une prime pour blesser Kashawn Aitcheson, qui avait mis en échec de façon solide, mais légale, Nathan Villeneuve, des Wolves.

La Ligue a confirmé dans un courriel envoyé à Radio-Canada qu’elle avait ouvert une enquête.

Si on est rendus là, je me dis : wow , s’est exclamé Sébastien Villeneuve, ancien président de l’association de hockey mineur de Kapuskasing.

J'étais plus surpris et un petit peu vraiment déçu […]. C'est vraiment déplorable pour le sport.

Chaque fois qu'on entend une situation négative envers le sport en général, ça entraîne naturellement des doutes , affirme pour sa part Jonathan Blier, entraîneur des Cubs de New Liskeard, une équipe de la Great North U18 League (un niveau autrefois connu sous le nom de midget).

Donc on a une responsabilité […], en tant que personnes qui s’impliquent dans le sport, de faire les choses de la bonne façon , ajoute-t-il.

M. Blier, qui est aussi vice-président des Lumberjacks de Hearst, dans la Ligue de hockey junior du Nord de l’Ontario, affirme que la responsabilité des entraîneurs et des gestionnaires d’équipe consiste à les faire grandir tant au niveau de l’être humain qu’au niveau du hockeyeur .

Sébastien Villeneuve, qui a été entraîneur et arbitre en plus d’être parent d’un enfant qui joue au hockey, abonde dans ce sens. On a une grosse influence sur la glace ou sur le banc.

Il aimerait voir plus de formations et d’ateliers pour les entraîneurs pour qu’ils puissent mieux réagir à ce qui se passe sur la glace.

Avec les informations de Chris St-Pierre et de Bienvenu Senga