Samedi dernier, Arun, le panda roux du zoo du Grand Vancouver, a rencontré pour la première fois sa nouvelle compagne, nommée Paprika. Arrivée du zoo de Toronto en décembre, elle est ici dans le cadre d'un programme de conservation des espèces en voie de disparition.

Menita Prasad, directrice des soins aux animaux au zoo de Vancouver, ne peut pas dire s'ils sont amoureux, mais ils aiment vraiment être ensemble . Le but est que le duo produise des petits.

La première rencontre s'est bien déroulée , a déclaré la directrice. Paprika est curieuse et motivée par la nourriture, elle explore son nouvel environnement et Arun se montre respectueux et lui laisse de l'espace lorsqu'elle en indique qu'elle en a besoin.

Ouvrir en mode plein écran Paprika se trouvait en quarantaine depuis son arrivée au zoo de Vancouver en décembre dernier. Photo : Zoo du Grand Vancouver

S'ils réussissent à se reproduire, leurs petits resteront avec la famille pendant au moins un an. Ensuite, ils pourront aussi être transférés à leur tour, pour se reproduire.

Il ne reste qu’entre 2500 et 10 000 pandas roux dans la nature, selon le réseau Red Panda Network, un groupe de conservation ayant des bureaux au Népal et en Oregon. La population de pandas roux a été réduite de moitié au cours des 20 dernières années et les mammifères sont classés comme en voie de disparition.

Le réseau indique que la principale menace pour cette espèce, originaire de l'est de l'Himalaya, est la perte de son habitat.

Le programme de conservation suscite des critiques

Cet effort de reproduction au zoo du Grand Vancouver fait partie du programme de conservation des espèces géré par l'Association des zoos et aquariums (AZA), une organisation à but non lucratif basée à Silver Spring, dans le Maryland, qui représente environ 235 installations.

Menita Prasad a déclaré que le programme garantit qu'un nombre durable de pandas roux soient en captivité, au cas où les populations sauvages s'effondreraient. Si nécessaire, ils seront réintroduits dans la nature.

Ouvrir en mode plein écran Arun a eu deux petits en juin 2022 avec une panda rousse nommée Sakura. Elle et les petits ont depuis été transférés dans d'autres zoos au Canada. Photo : Zoo du Grand Vancouver

Cependant, certains défenseurs des animaux ont fait part de leurs inquiétudes concernant le programme. Ils affirment qu'il s'agit d'un moyen pour les zoos de légitimer le maintien d'animaux dans leurs établissements plutôt que de les protéger dans leur habitat naturel.

Chantelle Archambault, directrice des communications de la Vancouver Humane Society, a déclaré que l'organisation était déçue de voir le zoo accueillir un autre panda roux pour la reproduction.

Nous savons que le programme apporte de nombreux avantages financiers au zoo, mais le coût est qu'un plus grand nombre d'animaux passeront toute leur vie en captivité dans un environnement étranger, inconnu et qui ne peut pas répondre à tous leurs besoins.

Elle ajoute que le programme de conservation des espèces de l’ AZA ne ​​profite pas immédiatement aux animaux sauvages, mais se concentre plutôt sur le maintien d'une population animale en captivité.

Élever des animaux exotiques à l'autre bout du monde pour les garder dans un zoo toute leur vie n'est pas une question de conservation.

Avec les informations de CBC News et La Presse Canadienne.