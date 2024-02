Les Archives du Manitoba ne respectent pas les standards de conservation et de protection, selon un audit indépendant mené par Tyson Shtykalo, le vérificateur général du Manitoba.

Le rapport d’une cinquantaine de pages publié en février, constate la présence de fuites d’eau dues au vieillissement du bâtiment, un espace d'entreposage insuffisant et un manque d'extincteurs à incendie.

L'ancien auditorium de Winnipeg, construit en 1932 qui abrite les Archives du Manitoba, affiche des risques importants de dégradation pouvant en cas de catastrophe mettre en péril les précieux documents.

Les documents conservés par les Archives du Manitoba retracent l'histoire de cette province, depuis les documents de la Compagnie de la Baie d'Hudson jusqu'à aujourd'hui.

Quand les documents ne sont pas identifiés ou correctement protégés et conservés, les informations qu'ils contiennent peuvent être définitivement perdues pour les générations futures , s’inquiète Tyson Shtykalo.

Publicité

L'audit a aussi révélé plus d'une douzaine d'incidents concernant les unités de chauffage, de ventilation et de climatisation qui contrôlent l'humidité et la température dans les chambres fortes.

Le vérificateur constate aussi des lacunes dans le processus de surveillance du transfert et d’entretien des archives.

Le rapport complet (Nouvelle fenêtre) décrit les lacunes de l’édifice sur la base d’une étude menée entre le 1er avril 2020 et le 31 août 2022, et inclut dix recommandations.

Le vérificateur recommande l’instauration d’une politique formelle pour que tous les employés comprennent clairement les attentes en matière conservation des archives. Cela inclut une formation approfondie sur la gestion des dossiers.

Sous-financement

Les responsables des Archives du Manitoba avaient prévu dès 2001 de remplacer le système de conservation, et au printemps 2022 des réunions ont eu lieu à ce sujet. Mais en mars 2023, aucune mesure n'avait été prise et les fonds continuent d'être dépensés pour la réparation d'équipements obsolètes.

Publicité

Les réparations sont généralement effectuées rapidement, mais l'équipement devrait être remplacé, car il met les documents en danger, selon le rapport.

De leur côté, les organismes patrimoniaux du Manitoba se disent étouffés par un sous-financement chronique.

D’ailleurs, les archives ne sont actuellement ouvertes que les jours de semaine, de 9 h à 16 h, avec une fermeture d'une heure, au moment du déjeuner. Un horaire insuffisant, constate le rapport.