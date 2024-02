L’ex-maire des Méchins ne peut plus siéger comme élu municipal

L’ancien maire des Méchins, Dominique Roy, a été déclaré par la Cour supérieure inhabile à occuper le rôle de conseiller municipal dans toutes les municipalités du Québec, et ce pour les trois prochaines années.

Cette décision fait suite à la demande de déclaration d’inhabilité déposée par la Commission municipale du Québec (CMQ) au tribunal, à laquelle M. Roy a acquiescé en totalité.

Une enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM), une division de la CMQ, est à l'origine de cette demande.

L’enquête conclut que M. Roy a abdiqué ses responsabilités et abusé des pouvoirs que la loi lui confie dans le but de servir ses intérêts personnels et que ses gestes posés dans le cadre de ses fonctions sont graves et sérieux .

Les conclusions de l’enquête font référence à des événements survenus au mois d’août 2023, en lien avec la fermeture de la station de vidange située sur le terrain du bureau municipal.

Sa résidence étant adjacente à cette station, M. Roy s’était dit incommodé par les odeurs émanant, selon lui, de la station de vidange. Il a même raconté que sa femme avait été malade en raison de ces odeurs.

Le DEPIM indique cependant dans son enquête qu’aucune démarche n’a été faite pour déterminer l’origine des odeurs présentes dans la résidence de M. Roy, tout comme l’absence de consultation médicale qui aurait pu déterminer la raison du malaise de sa femme.

Ouvrir en mode plein écran Les Méchins, en Matanie, compte environ 1000 habitants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À la suite de ces événements, Dominique Roy a demandé aux conseillers et à la directrice générale, après la séance du conseil municipal du 2 août 2023, la fermeture rapide de la station de vidange puisque, selon lui, elle était une nuisance.

Au lendemain de cette demande, la directrice générale de la Municipalité a indiqué par courriel que cette décision devait être ajoutée à l’ordre du jour du prochain conseil pour en assurer sa validité.

Dans ce même courriel, l’employée municipale a mentionné également qu’étant un service en fonction, cette fermeture entraînerait des répercussions.

Voyant cette décision comme un affront, M. Roy s'est rendu au bureau municipal pour confronter la directrice générale et lui demander des explications quant à son courriel.

Il clame que la décision de fermer la station de vidange a été prise et que [la directrice générale] doit s’y soumettre. Cette dernière rétorque notamment que, pour ce faire, il y a des règles et procédures à respecter et qu’il y a d’autres sujets d’importance dans la municipalité , peut-on lire dans le document déposé la cour.

La preuve récoltée par la division des enquêtes de la CMQ permet d’établir que M. Roy s’en est pris verbalement à sa collègue de façon grossière et dénigrante.

Selon l’enquête, Dominique Roy a également menacé de poursuivre la Municipalité et de détruire la station de vidange. Il en a finalement bloqué l’accès avec son tracteur personnel durant environ deux semaines, empêchant ainsi les citoyens d’utiliser le service.

Ces gestes se détachent de la norme à laquelle on s’attend d’un maire et constitue une inconduite au sens de [la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités].

Après les événements du 3 août, la directrice générale s’est absentée pour un congé maladie.

Lors de la séance du conseil municipal du 6 septembre 2023, le conseil méchinois s’est entendu pour fermer la station de vidange. C’est à cette même date que Dominique Roy et cinq conseillers municipaux ont remis leur démission en bloc.

Les élections partielles pour reconstituer le conseil municipal auront lieu le 17 mars prochain. Dominique Roy avait déjà signalé son intention de ne pas retourner en politique.