La construction de l’Institut nordique commence avec une facture revue à la hausse

Après plusieurs années de retard, les travaux de construction du nouveau complexe scientifique de l’Institut nordique du Québec (INQ) sur le campus de l’Université Laval sont maintenant lancés. La mise en service du complexe d’abord prévue en 2022 est maintenant prévue pour 2026.

L’attente fait aussi que la facture du projet a gonflé, l’Université avait annoncé en mai avant de passer en appels d’offres que les coûts étaient passés de 83,5 millions de dollars à 105 millions de dollars. C’est principalement l’inflation qui explique cette hausse.

Le gouvernement fédéral avait dû augmenter sa contribution de 8 millions de dollars pour atteindre un montant de 33,6 millions de dollars. Avant l’annonce initiale de 2018, l’engagement du fédéral avait connu quelques délais.

En mai dernier, le gouvernement provincial avait pour sa part annoncé une augmentation de sa contribution de 14,6 millions de dollars pour un total de 42,1 millions de dollars.

L'Université Laval soutient le projet à la hauteur de 29,3 millions de dollars, faisant notamment appel à la Ville de Québec et à différents partenaires.

L’UL au cœur du nord

Avec le complexe, l’Université Laval souhaite devenir une plaque tournante de la recherche nordique au Canada et à l’international. Les chercheurs de l’INQ pourront compter sur le nouveau pavillon pour avoir accès à des plateformes analytiques à la fine pointe de la technologie.

Des espaces seront aussi aménagés pour recréer des conditions climatiques nordiques et arctiques en laboratoire.

Le partage des connaissances occupe également une place centrale dans la mission de l’Institut qui compte aussi sur le complexe pour avoir un espace qui permet de faire côtoyer les savoirs issus des premiers peuples et ceux des scientifiques.

Dans le contexte des changements climatiques qui touchent particulièrement les communautés du nord, la construction du centre est tout à fait pertinente. La transformation accélérée des environnements nordiques redessine les contours du développement social et économique. Aujourd’hui, nous nous dotons de moyens concrets pour mieux comprendre et anticiper ces transformations, proposer des solutions durables et accroître notre résilience collective , écrit Jean-Éric Tremblay, professeur de biologie de l’Université Laval et directeur de l’INQ.

L’Institut rassemble déjà 15 institutions d’enseignement supérieur et plus de 270 chercheurs. Quatre nations des Premiers Peuples qui habitent le Nord québécois, soit les Inuit, les Cris, les Innus et les Naskapis y sont aussi représentés.

L’INQ aura dorénavant un lieu d’ancrage fort sur le campus de l’Université Laval , se réjouit la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

Le bâtiment aura une superficie de 9865 m2.