« Suzanne suce des plotes! » « Votre garçon m'a l'air d'une future tapette! » « Il dit que sa femme, c't'une lesbienne! » Plusieurs des citations de Slap Shot sont devenues cultes pour les fans du film sorti au grand écran en 1977. La planète hockey, éclaboussée par de nombreux scandales sexuels, cherche à changer la culture qui sévit dans ses vestiaires. Le CALACS agression Estrie se questionne sur la cohérence de tenir une activité où des acteurs du film seront à l'honneur.

Les frères Jeff et Jack Hanson (Jeff Carlson et David Hanson) de même que Denis Lemieux (Yvon Barette) seront présents au match du Phoenix ce samedi au Palais des sports de Sherbrooke. Un événement aura lieu en après-midi où des gens, en échange de 75 $, pourront échanger avec les acteurs. Après la mise au jeu protocolaire, il sera possible pour les partisans de prendre des photos avec eux lors des entractes. Les Cataractes de Shawinigan et les Olympiques de Gatineau reçoivent également le trio qui a fait crouler de rire bien des générations.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe des Olympiques a fait faire des chandails à l'image des Chiefs. Plusieurs joueurs ont profité de l'occasion pour porter des lunettes inspirées des frères Hanson. Les Cataractes ont fait de même. Photo : Facebook.com/Olympiques de Gatineau Dominic Charette

Mais même si rares sont les personnes qui ne s'esclaffent pas en entendant Reggie Dunlop enchaîner les absurdités, reste que le CALACS s'étonne qu'une équipe de hockey junior s'associe à ce classique de la culture populaire. On est surprises du choix du film qu’on décide de promouvoir. Dans les derniers mois, on a vu beaucoup de cas d’agressions sexuelles dans le monde du hockey [...]. D'avoir un événement où on met ce film-là de l’avant, un film avec beaucoup de propos sexistes, de propos homophobes et des propos dégradants sur les femmes, on se questionne sur ce choix , se demande la porte-parole de l'organisme, Kelly Laramée.

On dit qu'on veut changer la culture du sport et nos manières d’agir. On veut plus de prévention et plus de sensibilisation face aux relations intimes et égalitaires face au consentement. En faisant la promotion de ce film-là, on se questionne un peu sur la cohérence entre le message qu’on a envoyé et le choix de l'événement.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Une comédie à prendre au deuxième degré

Pour plusieurs, il est clair que ce film est une simple comédie à prendre au deuxième degré et qu'il ne fait aucunement la promotion de la violence ou du sexisme. Au contraire, Slap Shot rit de ces comportements abusifs et de ces écarts de langage. Sans oublier que si l'épopée des Chiefs est encore aussi populaire, c'est parce qu'il fait appel à la nostalgie.

De beaux souvenirs pour l'interprète du gardien Denis Lemieux du film <em>Slap Shot</em>.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. De beaux souvenirs pour l'interprète du gardien Denis Lemieux du film Slap Shot ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (De beaux souvenirs pour l'interprète du gardien Denis Lemieux du film <em>Slap Shot</em>. 13 minutes 30 secondes) Durée de 13 minutes 30 secondes 13:30

On comprend que ça peut être un classique pour les gens qui sont fans de hockey. Mais il faut quand même faire attention, parce qu'on est dans un mouvement où on veut être dans la sensibilisation, la prévention, entre autres, au niveau des relations égalitaires entre les hommes et les femmes. De promouvoir, de mettre de l’avant ce genre de film-là, c’est faire absolument le contraire , rappelle Mme Laramée.

Les équipes de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec sont composées de jeunes athlètes âgés de 15 à 20 ans, sans oublier ses jeunes partisans. Si les adultes peuvent faire la part des choses, ce n'est peut-être pas aussi simple pour les adolescents et les enfants, croit Kelly Laramée. Il faut faire attention au contenu qu’on regarde, qu’on consomme, je parle surtout pour les jeunes qui sont fans du Phoenix, le contenu qui est mis de l’avant, ça peut les influencer. Eux, ils n’ont peut-être pas la référence que c’est un classique, que c’est de la nostalgie. Il faut faire attention à ça à ne pas perpétuer des préjugés, des stéréotypes à ces jeunes qui n’ont pas ce contexte-là.

Kally Laramée rappelle que dans notre société, il y a encore des propos sexistes, des propos homophobes qui sont toujours d'actualité.

Quand on sait que les femmes lesbiennes sont six fois plus à risque de vivre des violences sexuelles et qu'on voit un film comme ça où il y a des propos dégradants spécifiquement à l’égard des femmes lesbiennes, il y a quand même une petite inquiétude.

Le Phoenix souhaite un événement rassembleur

Si les frères Hanson débarquent à Sherbrooke samedi, c'est parce que la direction du Phoenix a répondu à l'appel d'un collègue des Cataractes de Shawinigan qui voulait organiser une telle tournée et ainsi en partager les coûts. En tant qu’équipe de hockey junior, on fait aussi du divertissement. On cherche toujours à créer des événements qui peuvent être rassembleurs, qui vont répondre à un désir d’attraction pour nos partisans , explique le directeur des opérations de l'équipe, Sylvain Poissant.

Mis au fait des inquiétudes du CALACS agression Estrie, M. Poissant assure que nulle n'était l'intention du Phoenix de cautionner les mots sortis tout droit de la bouche de Reggie Dunlop, de Denis Lemieux ou de Ned Braden. On le voit comme un portrait pris il y a 40 ans. On espère que la distance et le fait que ce soit une comédie, font en sorte que les gens vont comprendre que ce ne sont pas des gestes qui, aujourd’hui, la direction du Phoenix sanctionnerait.

Les propos du film dans la réalité d’aujourd’hui n’ont pas de sens, convient-il. En aucun temps, on ne sanctionne ça. Au contraire! [...] On ne l’a pas fait dans le but de soutenir des paroles ou des gestes de ce type-là, au contraire, on veut s’éloigner de ça. Ce n’était pas notre objectif.

Le directeur rappelle que plusieurs choses ont été mises en place dans les derniers mois pour changer la culture du hockey chez les joueurs junior. On a évolué en tant qu’équipe et avec la Ligue. Il y a des politiques d’intégrité qui ont été mis en place et il y a des codes de conduite mis de l’avant. Je ne pense pas qu’on fait la promotion de ces actes-là en amenant les acteurs d’un film culte qui a fait le tour du monde. On voulait donner l’occasion à nos partisans et faire quelque chose de rassembleur. C’est dans ce sens-là qu’on l’a fait , martèle-t-il.

il y a plusieurs comportements qui se faisaient dans les années 1970 qui ne sont plus aujourd’hui et qui ne sont plus acceptables dans notre société. Je pense qu’on peut faire confiance au discernement de nos jeunes et qu’ils vont comprendre que c’est une comédie des années 1970 et qu’en aucun temps dans les comportements d’aujourd’hui, c’est quelque chose d’acceptable.

La Ligue de hockey junior Maritimes Québec ne voit pas de probème dans cette activité. On le sait tous, il y a des choses qui se faisaient dans les années 1980 qui n’ont plus leur place aujourd’hui. Et c’est ce que les acteurs du film Slap Shot vont véhiculer comme message lors de leur tournée à Gatineau, Shawinigan et Sherbrooke , soutient-on par courriel.

Publicité

La LHJMQ ajoute que la tournée est une initiative des trois équipes impliquées, et non de la ligue .

La popularité des frères Hanson ne faiblit pas