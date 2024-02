Évelyne Beaudin demande des changements après la démission de la mairesse de Gatineau 

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, n’avait que de bons mots à dire sur la mairesse de Gatineau, son « amie et confidente » France Bélisle, alors que cette dernière a annoncé sa démission jeudi. Quelques jours après que les élus sherbrookois aient décidé de mettre en place une démarche de médiation en raison d’un climat de travail difficile, la première magistrate de Sherbrooke voit de nombreuses similarités entre sa situation et celle de son homologue gatinoise.

En regardant France s’exprimer ce matin, je me suis vue à travers elle. La similitude de nos situations est à jeter par terre.

[Nous étions] de nouvelles mairesses. Pour chacune de nous, c’était la première fois aussi qu’une femme occupait le poste dans la ville. Deux grandes villes, la capitale d’une région, un conseil municipal divisé entre indépendants et partis politiques , a-t-elle notamment énuméré.

Un extrait de son allocution résume tout lorsqu’elle explique les raisons qui poussent un élu à partir. La désillusion, l’intimidation, les ressources insuffisantes, la pression intense, les tensions entre les élus eux-mêmes, la complexité des dossiers, la crise climatique, le traitement médiatique , a-t-elle ajouté.

Son analyse est tellement juste que ça en est douloureux.

La mairesse de Sherbrooke, qui est récemment revenue de plusieurs mois d'arrêt de travail, a par ailleurs lancé avoir elle aussi pensé à la démission. Ce qui m’a empêchée jusqu’à maintenant un geste comme celui de France et qui me garde accrochée, c’est mon partis politique. Les gens qui ont cru en nous et qui continuent d’y croire, les membres qui s’investissent, les employés qui se dévouent eux aussi souvent au détriment de leur propre santé, et les élus qui subissent coups et contrecoups de faire partie d’une équipe qui tente de faire avancer la Ville.

En reprenant les mots de France Bélisle, elle a malgré tout martelé que l’environnement dans lequel s’exerce la politique doit changer.

Elle demande une intervention rapide du gouvernement du Québec.