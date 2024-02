La mairesse de Percé et membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Cathy Poirier, admet être ébranlée par la démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Mais pour la Gaspésienne, rien n'est surprenant dans cette décision.

Les réactions se multiplient depuis la démission immédiate de la mairesse de Gatineau, annoncée jeudi matin.

C’est clairement un message pour l'ensemble du monde municipal aujourd'hui.

Cathy Poirier a elle-même demandé à l’équipe de l’émission Au cœur du monde l’occasion de réagir à cette démission. Le message de Mme Bélisle m'a ébranlée parce qu'elle a osé parler des vraies affaires , déclare-t-elle.

Tensions, intimidation, conflits d'intérêts, la politique municipale est désertée par de plus en plus d'élus, qui quittent leurs fonctions en nombre record. Depuis deux ans, près de 800 élus municipaux ont quitté leurs fonctions, selon l’ UMQ .

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a annoncé sa démission jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Mme Poirier mentionne que l’ UMQ a récemment annoncé la mise en place d’un comité sur la démocratie qui vise à sensibiliser la population sur le rôle et les responsabilités des élus municipaux.

Publicité

Il y a des problèmes à la base et quelque chose qui fait en sorte que ce n’est pas normal qu’il y ait des fonds qui soient déployés expressément pour le soutien psychologique , affirme-t-elle en faisant référence aux fonds récemment octroyés par le ministère des Affaires municipales à travers l’ UMQ et la Fédération québécoise des municipalités (FMQ).

Qu'est-ce qui fait en sorte qu’aujourd'hui, il y a autant de départs précipités dans ce milieu-là? [Ce sont] des élus qui sont, pour la grande majorité, des gens qui se sont investis pour leur communauté.

Cathy Poirier avoue réfléchir régulièrement à la possibilité de quitter son poste, comme l'a fait Mme Bélisle jeudi matin.

Je me suis impliquée dans la vie municipale pour le bien commun et les intérêts collectifs d'une communauté. [...] Il y aura toujours des gens pour qui les décisions qui sont prises sont moins intéressantes, mais il faut toujours penser à l'intérêt commun , estime-t-elle.

J'ai encore envie de ce milieu-là. [...] Je pense encore que c'est un beau tremplin pour faire avancer les choses. Mais est-ce que c'est facile de le faire? Non. Est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. L’avenir nous le dira.

Publicité

Enquête à Percé

La Commission municipale du Québec (CMQ) enquête actuellement sur de possibles manquements aux règles du Code d’éthique et de déontologie applicables aux élus de la Ville de Percé, ainsi que sur de possibles actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être.

Cathy Poirier affirme accueillir la venue de la CMQ à Percé à bras ouverts.