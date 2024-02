Accident mortel à la centrale de Belledune : 7 recommandations à l’enquête du coroner

L’enquête du coroner sur la mort de Louis Gagnon s’est conclue, jeudi à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Le jury a tranché qu’il s’agit d’une mort accidentelle et a fait sept recommandations pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.

Ce monteur d'échafaudages de Petit-Rocher participait à des travaux à la centrale d’Énergie NB à Belledune, le 27 janvier 2020, lorsqu’il a été victime d’un accident.

Ouvrir en mode plein écran Louis Gagnon avait 56 ans lorsqu'il a été victime d'un accident de travail à la centrale de Belledune. Photo : Maison Funéraire Héritage

Un ancrage à béton a cédé et une poulie l’a percuté à la poitrine. Louis Gagnon est décédé de ses blessures. Cet employé de l'entrepreneur Sunny Corner Entreprises avait 56 ans.

Lors de l’enquête du coroner, qui a eu lieu cette semaine au palais de justice de Campbellton, 14 témoins ont été entendus. Ces témoignages ont entre autres mis en lumière le fait que l’ancrage à béton qui a provoqué l'accident avait été mal installé et qu’il n’avait pas été inspecté.

À lire aussi : Accident mortel à la centrale de Belledune : des lacunes montrées du doigt

Jeudi après-midi, les cinq membres du jury ont rendu leur verdict. Ils ont tout d’abord tranché que la mort de Louis Gagnon était accidentelle. Les autres possibilités étaient un homicide, un suicide, un décès de cause naturelle ou un décès de cause indéterminée.

Publicité

Ils ont fait sept recommandations, notamment que les personnes qui installent de l’équipement comme celui qui a percuté ce travailleur – les personnes responsables du rigging – reçoivent une formation.

Les jurés ont aussi recommandé que les ancrages et les autres équipements de support soient inspectés avant le début de tout projet et que la zone à risque (la « line of fire ») soit clairement délimitée.

Les enquêtes du coroner sont des procédures judiciaires qui permettent de présenter publiquement les circonstances entourant un décès. Le but de ces enquêtes n’est pas d'attribuer une responsabilité juridique à qui que ce soit, mais plutôt de prévenir que d'autres décès se reproduisent dans des circonstances similaires.

Plus de détails à venir