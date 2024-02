Démission de la mairesse de Gatineau : « Il faut que ça change », dit Julie Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, estime tout comme la mairesse démissionnaire de Gatineau, France Bélisle, que le climat politique doit changer.

Dans son discours jeudi matin pour annoncer son départ pour des raisons de santé, France Bélisle, a mentionné que les élus municipaux du Québec doivent de plus en plus faire face à plusieurs problématiques dont plusieurs sont liées aux relations interpersonnelles. Elle a visé l’intimidation et des tensions entre les élus en plus du traitement médiatique.

Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque , a dit la mairesse de Gatineau lors de son point de presse.

Dans un message publié en milieu d’après-midi sur Facebook, Julie Dufour, a dit être fière du courage dont a fait preuve son homologue.

La politique municipale peut être un environnement impitoyable, où les sacrifices personnels sont nombreux et où l'intégrité est sans cesse mise en doute , a écrit la mairesse.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en est à la moitié de son mandat à la mairie.

Récemment, Julie Dufour a dit avoir été victime d’intimidation de la part du conseiller Jean-Marc Crevier qui a fait un commentaire désobligeant dans une conversion de groupe sur Messenger, alors qu’il croyait s’adresser seulement à quelques conseillers et non à l’ensemble du conseil du ville.

Tu es une figure de proue dans notre lutte commune pour un environnement politique sain et respectueux. Je suis d’accord avec toi, il faut que ça change , a-t-elle ajouté.

Andrée Laforest cible les conseils

Sur la plateforme X, la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a indiqué qu’un climat malsain dans un conseil municipal ne doit pas être toléré.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest

Elle a ajouté que son gouvernement a déjà mis plusieurs outils à la disposition des élus.