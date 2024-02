10 ans d’entraide dans le secteur de la musique au Phoque Off

Quelques jours après la fin du festival Phoque Off, l’organisation dresse un bilan très positif de sa 10e édition, affichant un record d’achalandage de plus de 6000 participants, une augmentation de 50 % par rapport à l’année dernière.

L'événement, qui met de l’avant les rencontres entre les intervenants et intervenantes du milieu de la musique au Québec, s’illustre également comme une vitrine importante destinée à la découverte pour le grand public et les diffuseurs.

Pour le directeur général du Phoque Off, Patrick Labbé, ce rendez-vous annuel de l’industrie de la musique [à Québec] est un pilier de la résolution de problèmes.

On travaille très fort depuis 10 ans pour dénouer les nœuds dans le milieu de la musique, dit-il. Au fil des ans, on a réussi à créer un réseau de circulation interne dans la province pour que les artistes qui travaillent de façon plus artisanale puissent rencontrer les professionnels qui risquent de leur donner des chances.

Produit par l’organisme Centrale Alternative, à Québec, le Phoque Off réunit des diffuseurs de musique de toute la province. Ils viennent ici pour voir des extraits de spectacles, de courtes vitrines, pour savoir si tel ou tel artiste peut être programmé dans leur salle et avoir un public , explique Patrick Labbé.

Même si des événements similaires existent ailleurs au Québec, notamment à Montréal, il considère qu’une bonne partie des représentants de salles de l’est du Québec se fient de plus en plus sur leur visite au Phoque Off pour planifier leur saison. La grosse valeur ajoutée, ce sont nos panels, nos ateliers et nos tête-à-tête, qui ont tous pour but de rendre la vie plus facile aux différents intervenants culturels durant le reste de l’année , souligne-t-il.

Chaque problème a sa solution

Tous les ans, avec son équipe, il fait une liste des problématiques récurrentes qui plombent son industrie et le Phoque Off suggère des solutions. On a entre autres proposé un atelier avec des gens de l’industrie du cinéma pour amorcer des pistes de réflexion visant à concrétiser des partenariats, précise le directeur du festival. On voulait comprendre comment aider les cinéastes pour qu’ils aient accès à de la musique à bas prix, tout en permettant à des artistes qui commencent de se faire découvrir grâce aux films.

Pour les musiciens et musiciennes qui se prêtent à un exercice de spectacles-vitrines, l’investissement de temps et d’énergie peut parfois s’avérer lourd, surtout dans un contexte où ils doivent, en quelques chansons seulement, se vendre et convaincre certaines personnes d’influence que leur musique est un bon match pour elles. Mais, le Phoque Off se targue d’offrir une ambiance conviviale qui permet d’adoucir l’aspect marchandise .

Ouvrir en mode plein écran L'autrice-compositrice-interprète Shaina Hayes faisait partie d'une vitrine musicale lors du Phoque Off 2024. Photo : Élise Jetté

À Québec, on ressent toujours que les gens sont contents qu’on se soit rendus jusqu’à eux avec notre musique , croit l’autrice-compositrice-interprète Shaina Hayes qui jouait ses chansons au Phoque Off dans le cadre d’un brunch devant des professionnels de la musique.

Celle qui fera paraître son deuxième album Kindergarten Heart ce vendredi 23 février, conçoit que cette vitrine à Québec diffère de celles qui ont lieu à Montréal. À Montréal, on joue souvent devant les mêmes personnes, dit-elle. J’adore jouer dans les festivals, un peu partout au Québec, et je sais qu’au Phoque Off, on a accès à de nouvelles personnes.

Les artistes participent aux débats. Les groupes de musique ne se sentent pas simplement comme des pièces de viande dans une boucherie. Ils font des rencontres avec des personnes qui sont aussi là pour voir chaque humain derrière les chansons.

Patrick Labbé a ainsi le sentiment d’avoir su créer, avec ses partenaires, un réseau solide qui met de l’avant une bienveillance généralisée. Et c’est dans ce contexte-là qu’on peut booker le bon artiste, dans la bonne salle, au bon moment, avec le bon public et les bons médias , complète-t-il.

Les humains avant leur métier

Le bien-être des personnes de l’industrie de la musique se dresse au centre des préoccupations du Phoque Off, étant donné les conditions de travail souvent précaires des musiciens et musiciennes de la relève. Par exemple, même si on savait depuis longtemps que la santé mentale des personnes en culture était un enjeu d’importance, durant notre atelier sur la santé psychologique, une personne a nommé sa détresse et la salle de 100 personnes s’est mise à pleurer aussi, relate-t-il. Ça nous fait réaliser que beaucoup ne vont pas bien et qu’il faut s’occuper de ça.

Dans le même esprit, un panel intitulé Les enjeux des communautés 2ELGBTQIA+ pour une inclusion sécuritaire et réfléchie se déroulait cette année au Phoque Off. Garance Chartier, qui animait la discussion, a d’ailleurs ouvert la rencontre en mentionnant que c’était la première fois qu’un évènement de ce genre offrait un lieu de parole distinct aux communautés 2ELGBTQIA+ .

La plus grande fierté de Patrick Labbé, après 10 ans de travail acharné pour amorcer les bons dialogues, est d’avoir su créer un lieu où les gens se respectent et cherchent à s’aider.