Le Canada octroie 80,5 millions de dollars à la mission multinationale menée par le Kenya en Haïti, où la police est dépassée par la violence des gangs.

En octobre, le Conseil de sécurité avait donné son feu vert à l'envoi de cette force multinationale dirigée par le Kenya.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait cette annonce à Rio de Janeiro, au Brésil, jeudi, lors d'un événement d'engagement en faveur d'Haïti, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Outre ces 80,5 millions de dollars, la ministre Joly a également annoncé l'affectation d'un montant de 42,5 millions, issus de financements précédemment annoncés, pour des projets en soutien aux problèmes les plus urgents du pays, dont 27 millions pour l’achat d’équipements de protection, de véhicules et de matériel de communication pour la Police nationale haïtienne.

Le Canada croit aux solutions dirigées par les Haïtiens aux problèmes politiques, sécuritaires et crises humanitaires et reste déterminé à travailler avec le Kenya et d'autres partenaires internationaux pour soutenir un déploiement réussi du MSS [la Mission multinationale de sécurité, NDLR] et veiller à ce que nos efforts se renforcent mutuellement.