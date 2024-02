La mairesse de Gatineau, France Bélisle, démissionne.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, se retire après plus de deux ans en poste. Elle démissionne pour préserver sa santé et part en laissant un plaidoyer poignant pour un milieu politique plus sain.

Elle sera remplacée par le maire suppléant, nommé mardi en poste, Daniel Champagne.

Cette décision, c'est la mienne, et c'est le résultat d'une longue réflexion. Je reconnais que cette décision peut décevoir des gens , a déclaré France Bélisle, dans son discours de départ, jeudi.

Le tremblement de sa voix ne laisse aucun doute: cet au revoir n’est pas fait de bonté de cœur. C’est une question de protection pour France Bélisle.

Je quitte entre autres pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque , dit-elle.

Cette démission est le reflet d’une triste réalité, selon la mairesse démissionnaire, alors que des centaines de départs d'élus municipaux génèrent si peu de questionnement sur le fond .

Elle soutient que bien des raisons poussent un élu à partir : la désillusion, l'intimidation, les ressources insuffisantes, la pression intense, les tensions entre les élus .

Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, souvent hostile.

Dans un plaidoyer pour un environnement de travail plus sain, elle explique avoir notamment été la cible d’attaques personnelles et de menaces de mort de la part de membres du public.

Elle dénonce également des décisions et des orientations prises à des fins tellement partisanes qu'elles ne servent plus l'intérêt des Gatinois et des Gatinoises .

France Bélisle note aussi l’ iniquité en matière de financement entre les élus indépendants et ceux affiliés à un parti.

L'opposition à Gatineau est payée. C'est tout à fait légal, mais les élus indépendants ont des miettes , critique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a livré un discours d'une quinzaine de minutes pour expliquer son départ. Elle n'a pas répondu aux questions des journalistes. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Dans son allocution, elle reconnaît toutefois que c’est le plus merveilleux travail qu’elle a eu, mais aussi le plus difficile .

Il y a urgence, selon moi, d'avoir une conversation sur l'environnement. Si on veut une relève pour le service public, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Sinon qui va mettre son visage sur une pancarte? , se questionne France Bélisle.

Vague de réactions à sa démission

Les réactions au départ de la mairesse n’ont pas tardé, jeudi.

Sur le réseau X, le premier ministre du Québec, François Legault, a remercié France Bélisle pour ses années de service.

Je lui souhaite le meilleur pour la suite , écrit-il.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a dit apprendre avec regret le départ de la mairesse de Gatineau.

Un climat malsain dans un conseil municipal ne doit pas être toléré. Ce sont des comportements inacceptables de la part d’élus , soutient-elle, ajoutant qu’il est important que certains changements s’opèrent de l’intérieur des conseils avec une volonté sincère et au bénéfice des citoyens .

Dans une déclaration écrite, l’opposition officielle de la Ville, Action Gatineau, a fait lettre morte face aux reproches de France Bélisle concernant la partisanerie parmi les élus.

Nous tenons tout d’abord à la remercier pour son engagement envers les Gatinoises et les Gatinois au fil des dernières années. Nous poursuivrons notre travail au conseil avec le même objectif de veiller aux meilleurs intérêts de l’ensemble des citoyennes et citoyens. Nous offrons notre entière collaboration à M. Champagne, qui prendra la relève à la mairie pour la suite des choses , déclare le parti politique.

Les maires d’autres municipalités ont également réagi.

Le maire de Québec, Bruno Marchant a dit perdre une amie, une alliée et une mairesse qui ne laissait personne indifférent .

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, c’est un choc . Elle écrit: j’admire ta passion, ton dévouement et ton courage que tu démontres une fois de plus aujourd’hui en disant tout haut ce que plusieurs d’entre nous vivent en silence .

De son côté, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a affirmé que France était une excellente partenaire .

Quelle est la suite pour les citoyens de Gatineau?

Le maire suppléant, Daniel Champagne, prend le relais de France Bélisle avec une vision optimiste .

Daniel Champagne remplace France Bélisle à la mairie de Gatineau.

Il a appris, plus tôt cette semaine, les intentions de France Bélisle de démissionner, une femme qu’il qualifie de dynamique et déterminée , a-t-il confié au micro sur l'émission Sur le vif.

Daniel Champagne voit toutefois différemment le climat de travail au sein du conseil municipal de Gatineau.

À titre de président du comité exécutif, moi j’ai toujours senti que les débats se faisaient de la bonne façon , dit-il.

Il explique vouloir travailler avec l’ensemble de [ses] collègues en attendant l’élection d’un nouveau maire.

Il ne compte toutefois pas briguer le poste.

Une élection partielle sera tenue pour remplacer la mairesse sortante, selon la Ville.

L’élection devra avoir lieu dans les quatre mois suivants le départ de France Bélisle. La date du scrutin sera fixée par la présidente d’élection de la municipalité d’ici 30 jours.

Le maire suppléant assurera la fonction de maire en attendant la nouvelle élection, indique la Ville de Gatineau.