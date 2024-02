Alors que l’Ukraine implore ses alliés occidentaux de lui fournir plus d’armes et que le Congrès américain ne parvient toujours pas à adopter un nouveau projet de loi d’aide financière à Kiev, des organismes torontois sonnent l’alarme et mènent une course contre la montre pour lever des fonds et soutenir l’Ukraine sur le plan militaire.

Attablé dans son petit bureau du Congrès mondial des Ukrainiens, une organisation basée à Toronto qui représente la diaspora ukrainienne, Andrew Potichnyj s’affaire à préparer un budget pour l’achat de drones FPV* ukrainiens et de véhicules blindés britanniques.

Autrefois à la tête d’une entreprise de construction, le colosse à la longue barbe brune d’origine ukrainienne a troqué le confort de son bureau de Toronto pour s'impliquer dans l’envoi d’équipement militaire en Ukraine dès la révolution Maïdan, qui a mené au départ de l'ancien président Viktor Ianoukovitch, en 2014.

Il vient tout juste de rentrer d’une opération de charme à travers l'est du Canada et des États-Unis avec le célèbre acteur et présentateur télé ukrainien Serhiy Prytula.

En 10 jours, les deux hommes et leur équipe ont parcouru 4000 kilomètres afin de rencontrer en personne les communautés ukrainiennes et des donateurs privés de la région.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Potichnyj (gauche) et l'acteur et personnalité politique ukrainien Serhiy Prytula (droite) lors de leur tournée de financement aux États-Unis et au Canada. Serhiy Prytula est également à la tête d'un organisme de charité qui porte son nom et dont le mandat est de venir en aide aux civils et à l'armée ukrainienne. Photo : Fournie par Andrew Potichnyj

L’objectif : convaincre la population de faire des dons afin d’acheter une dizaine de véhicules blindés servant au déminage pour l’Ukraine.

Nous voulons montrer aux gens que peu importe qu’ils aient donné 10 $ ou 10 millions $, une partie d’eux se retrouve dans ces véhicules

La tournée de financement était la première du genre pour Unite With Ukraine, l’organisme que dirige Andrew Potichnyj au sein du Congrès mondial des Ukrainiens et dont la mission est de fournir du soutien militaire à l’Ukraine.

Au début du conflit, Unite With Ukraine comptait surtout sur des campagnes de sociofinancement en ligne et des donateurs privés motivés pour renflouer ses coffres. À ce jour, l’organisme a réussi à amasser plus de 55 millions de dollars, mais deux ans après le début de l’invasion russe, les dons se font de plus en plus rares.

Au début [de la guerre], amasser des fonds était assez facile. [...] Mais tout cela s’est arrêté au bout de six mois , déplore Andrew Potichnyj.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Potichnyj lors d'un voyage en Ukraine. Photo : Fournie par Andrew Potichnyj

Prévenir un scénario catastrophe en Europe

Si le temps presse pour son organisme, c’est parce que l’aide militaire et financière occidentale à l’Ukraine s’effrite.

Le Congrès américain, profondément divisé par des querelles politiques, n'arrive pas à approuver le programme d'aide à l’Ukraine de 60 milliards de dollars.

La situation est catastrophique parce que l’aide militaire est essentiellement américaine, dans la mesure où les Européens [...] ne sont absolument pas préparés sur le plan militaire , lance le professeur à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et ancien diplomate canadien Ferry de Kerckhove.

Selon lui, abandonner l’Ukraine signifierait laisser libre cours au président russe Vladimir Poutine et aurait des conséquences épouvantables pour l’Europe, notamment pour les pays frontaliers de la Russie.

Je vous garantis que si l’Ukraine tombe, le lendemain matin, Poutine passera à travers les États baltes pour réunir [l’enclave de] Kaliningrad à l’empire russe

Andrew Potichnyj, qui passe maintenant la majeure partie de son temps en Ukraine, va jusqu’à comparer la situation à l’automne 1939, lorsque l’Allemagne nazie a envahi la Pologne.

Nous sommes en mode 1939 depuis dix ans. Le monde est resté les bras croisés quand la Russie a décidé que la Crimée devait lui appartenir. Il est resté les bras croisés quand elle a envahi l’est de l’Ukraine il y a dix ans et il a toujours les bras croisés aujourd’hui , déplore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) et la vice-présidente américaine Kamala Harris (à droite) ainsi que les membres de leurs délégations se réunissent pour des entretiens à la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) à Munich le 17 février 2024. Photo : Getty Images / AFP / TOBIAS SCHWARZ

L’Ukraine aura besoin de plus de 37 milliards de dollars américains en 2024, a affirmé, en janvier, le premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.

Lors de la Conférence de Munich la semaine dernière, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a affirmé qu’il n’y a qu’un plan A, lequel est d’assurer que l’Ukraine reçoive ce dont elle a besoin .

Le spectre d’une réélection, en novembre, de Donald Trump, connu pour ses idées isolationnistes, fait toutefois craindre le pire pour l’avenir du soutien américain à l’Ukraine.

La vierge Marie à la rescousse

L’effritement du soutien occidental à l’Ukraine est aussi ce que craint le plus Christian Borys, le Torontois d’origine polonaise et ukrainienne derrière la marque Saint Javelin.

Ouvrir en mode plein écran Christian Borys est le fondateur de la marque Saint Javelin. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Cet ancien journaliste converti au marketing s’est lancé dans la vente d’autocollants à l’effigie de la vierge Marie enlaçant un lance-missiles antichars Javelin, afin d’amasser des fonds pour l’Ukraine dès février 2022.

Deux ans plus tard, il réussit à amasser plus de deux millions de dollars.

Sa campagne, mettant en vedette une image de la Vierge créée par l’artiste Chris Shaw, est devenue virale dès son lancement il y a deux ans.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise et marque de produits en tout genre Saint Javelin basée à Toronto a amassé plus de 2 millions de dollars pour l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Depuis, elle s’est transformée en une populaire marque de vêtements et d'accessoires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même mentionné sa marque, Saint Javelin, dans une allocution.

[La Vierge Marie enlaçant un Javelin] est en quelque sorte maintenant reconnue comme la protectrice de l’Ukraine. Beaucoup de gens la portent sur leur veste, leur manteau, la collent sur leur voiture, pour montrer qu’ils soutiennent l’Ukraine , explique Christian Borys.

Ouvrir en mode plein écran L'image de la Vierge Marie enlaçant un lance-missiles antichars Javelin, créée par l'artiste Chris Shaw, est devenue l'emblème de la marque Saint Javelin. Photo : Fournie par Christian Borys

Cette protection symbolique a beau mobiliser les cœurs, Christian Borys sait très bien que les initiatives de la société civile comme la sienne ne suffiront pas pour repousser l’envahisseur russe.

Oui, nous sommes une source de financement, de soutien moral, mais ce dont l’Ukraine a vraiment besoin c’est d’une large coalition internationale de partenaires comme les États-Unis et l’Union européenne qui sont prêts à fournir à l’Ukraine ce dont elle a besoin , dit-il.

Andrew Potichnyj, lui, met en garde l’Occident qui pourrait selon lui payer les frais d’une défaite de l’Ukraine face à la Russie.

Il faut rappeler aux Canadiens et aux Américains qu’en ce moment, le coût de la guerre n’est que financier pour eux. Cependant, si l’Ukraine tombe, l’Europe pourrait tomber très rapidement et vous allez devoir envoyer vos fils et vos filles se battre contre l’armée russe , avertit-il.

*Un drone FPV est un drone qui se pilote grâce à des lunettes qui permettent d’avoir un retour vidéo en direct de ce qui est filmé par l'engin.